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Cybertruck yola çıkıyor

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Cybertruck#Tesla
Cybertruck yola çıkıyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2023 07:00

Tesla’nın sahibi Elon Musk’ın 2019’da lansmanını yaptığı Cybertruck isimli elektrikli pikap bu hafta satışa çıkıyor. Ultra sert paslanmaz çelikten tasarlanan araç, göçüklere ve korozyona, zırhlı camı ise dolu darbelerine dayanıklı.

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ABD merkezli elektrikli otomobil şirketi Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın ‘radikal’ bir ürün diye nitelediği Cybertruck adlı elektrikli pikabın satışı perşembe günü başlayacak. ABD’de üç ayrı model olarak satışa sunulacak Cybertruck’ın en düşük versiyonu 60 bin 900 dolar. Musk, aracın kısmen 1977 yapımı James Bond filmi “The Spy Who Loved Me”de denizaltıya dönüşen bir arabadan esinlendiğini belirtiyor. Cybertruck’ın alt modeli 1.134 kg yük ve 4.999 kg çekme kapasitesi ile 547 km menzile sahip. Sadece 15 dakika süperşarj ile menzili 235 km daha uzayabiliyor.

Cybertruck yola çıkıyor

Elon Musk

TÜRKİYE’DE SATILACAK MI

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Tesla’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, ultra sert paslanmaz çelikten tasarlanan araç göçüklere ve korozyona, zırhlı camı ise dördüncü derece dolu darbelerine dayanıklı. Daha yüksek performanslı modeli olan Cyberbeast ve bir diğer modelin yaklaşık 80 ila 100 bin dolardan satılacağı belirtiliyor. Musk, aracın geniş çaplı seri üretiminin 2024’ten önce olmayacağını söylemişti. Cybertruck’ın Türkiye’de satılıp satılmayacağı ise bilinmiyor.

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#ABD#Cybertruck#Tesla

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