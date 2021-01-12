CIA başkan adayı da tanıdık

Biden’ın ekibinden yapılan açıklamada, Burns’ün ABD’yi ve halkı güvende tutacak onlarca yıllık deneyime sahip, örnek bir diplomat olduğu belirtildi. Obama döneminde ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı olan William Burns; Dışişleri Bakanlığına aday gösterilen Antony Blinken ve Ulusal Güvenlik Konseyi danışmanlığına atanan Brett McGurk gibi Türkiye’nin tanıdığı bir isim. Burns, ABD Dışişleri’nde 33 yıl çalışmıştı.