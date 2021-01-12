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Dünya
Haber Giriş: 12.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

CIA başkan adayı da tanıdık

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CIA başkan adayı da tanıdık
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ABD’de başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Joe Biden, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanlığına William Burns’ü (64) aday gösterdi.

Biden’ın ekibinden yapılan açıklamada, Burns’ün ABD’yi ve halkı güvende tutacak onlarca yıllık deneyime sahip, örnek bir diplomat olduğu belirtildi. Obama döneminde ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı olan William Burns; Dışişleri Bakanlığına aday gösterilen Antony Blinken ve Ulusal Güvenlik Konseyi danışmanlığına atanan Brett McGurk gibi Türkiye’nin tanıdığı bir isim. Burns, ABD Dışişleri’nde 33 yıl çalışmıştı.

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