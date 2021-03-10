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Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 10.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Cerablus’ta pazarı Rusya vurmuş

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Cerablus’ta pazarı Rusya vurmuş

Suriye’de Fırat Kalkanı Bölgesi sınırları içinde kalan Cerablus yakınlarında kurulan akaryakıt pazarında geçen cumartesi günü meydana gelen patlamanın arkasında Rusya’nın olduğu tespit edildi.

Bölgedeki güvenlik kaynakları, araştırma ve yerel istihbarat kaynaklarından elde edilen bilgilerin, Rusya’yı işaret ettiğini aktardı.

Kaynaklar, akaryakıt pazarını vuran balistik füzenin Suriye’de rejime ait bölgede bulunan bir üsten, Rusya tarafından atıldığının tespit edildiği bilgisini paylaştı. Tochka tipi balistik füzeyle yapılan saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken 15’ten fazla da sivil yaralanmıştı.

Söz konusu pazar, bölgenin en önemli para kaynağı. Rusya’nın bu saldırıyla Suriye Milli Ordusu’nun akaryakıt ticaretinden elde ettiği geliri engellemeyi amaçladığı belirtiliyor. Rusya’nın bu saldırısının Fırat Kalkanı bölgesindeki istikrar ve huzuru bozucu bir tutum olduğu da değerlendirildi.

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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