Casus uydu fırlattı

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Fırlatma, bu yıl 3’üncü kez yapılan denemenin sonuncusunda gerçekleştirildi. Sohae Uydu Fırlatma Tesisi’nden fırlatılan casus uydunun yörüngeye girdiği bildirildi. Fırlatmayı ülke lideri Kim Jong Un da izledi. Daha önce mayıs ve ağustosta iki kez gerçekleştirilen fırlatma denemeleri başarısız olmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kim Jong Un’a eylül ayındaki Rusya ziyareti sırasında Kuzey Kore’ye uydu yapımında yardımcı olma sözü vermişti. Güney Kore, Kuzey’in bu fırlatmada Rusya’dan teknik destek aldığını öne sürerken, Çin taraflara itidal çağrısında bulundu.