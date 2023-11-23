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Casus uydu fırlattı

Güncelleme Tarihi:

#Kuzey Kore#Kim Jong Un#Güze
Casus uydu fırlattı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2023 07:00

Kuzey Kore uzaya casus uydu gönderdi.

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Fırlatma, bu yıl 3’üncü kez yapılan denemenin sonuncusunda gerçekleştirildi. Sohae Uydu Fırlatma Tesisi’nden fırlatılan casus uydunun yörüngeye girdiği bildirildi. Fırlatmayı ülke lideri Kim Jong Un da izledi. Daha önce mayıs ve ağustosta iki kez gerçekleştirilen fırlatma denemeleri başarısız olmuştu.

Casus uydu fırlattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kim Jong Un’a eylül ayındaki Rusya ziyareti sırasında Kuzey Kore’ye uydu yapımında yardımcı olma sözü vermişti. Güney Kore, Kuzey’in bu fırlatmada Rusya’dan teknik destek aldığını öne sürerken, Çin taraflara itidal çağrısında bulundu.

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#Kuzey Kore#Kim Jong Un#Güze

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