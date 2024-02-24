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Nick Gazzard, kÄ±zÄ±nÄ± kaybettiÄŸi gÃ¼nÃ¼ bÃ¶lÃ¼k pÃ¶rÃ§Ã¼k hatÄ±rlÄ±yor.

Ä°ki polis memurunun Gloucester'da bulunan evinin kapÄ±sÄ±nÄ± Ã§alÄ±p bir kuafÃ¶rde Ã§alÄ±ÅŸan kÄ±zÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kendisine bildirdiÄŸini hatÄ±rlÄ±yor Ã¶rneÄŸin. Bir de Gloucestershire Kraliyet Hastanesi'ndeki gÃ¶revlinin kendisine, eÅŸine ve bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ±na, "Maalesef Hollie'yi kurtaramadÄ±k" dediÄŸini hatÄ±rlÄ±yor.

O gÃ¼n Gazzard ailesinin Hollie'yi gÃ¶rmesine izin verilmedi. BirkaÃ§ saat sonra Gazzard, ailesiyle birlikte bir polis konvoyu eÅŸliÄŸinde eÅŸinin annesinin Cotswolds'daki evine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Hollie'yi Ã¶ldÃ¼ren kiÅŸi halen yakalanamamÄ±ÅŸtÄ± ve polis, aile Ã¼yelerinin kendi evlerinde kalmalarÄ±nÄ±n tehlikeli olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordu. SaldÄ±rgan Gazzard'Ä±n peÅŸinde olabilirdi.

Ä°Ã§inde olduklarÄ± polis aracÄ± kÃ¶y yollarÄ±nda ilerlerken Gazzard'Ä±n aklÄ±ndan, "Bunlar gerÃ§ek mi? Ben bir filmin iÃ§ine mi dÃ¼ÅŸtÃ¼m?" sorularÄ± geÃ§iyordu.

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Gazzard iki gÃ¼n boyunca aÄŸzÄ±na lokma koymadÄ±. AÄŸlama alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± olan bir insan olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in aÄŸlamadÄ± da. Bir iki saat zorlukla uyudu. EÅŸi Mandy ise ilaÃ§larla sakinleÅŸtirilebilmiÅŸti. Gazzard, The Guardian'a yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Sadece var oluyorsunuz. SÃ¼rekli 'Ne oldu? Bu nasÄ±l olabilir? Ã–nceden fark edebilir miydim?' diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsunuz" ifadelerini kullandÄ±.

"BUGÃœN BÄ°LDÄ°KLERÄ°MÄ° O ZAMAN BÄ°LSEYDÄ°M KIZIMIN HAYATINI KURTARABÄ°LÄ°RDÄ°M"

Hollie, 2014 yÄ±lÄ±nÄ±n Åžubat ayÄ±nda eski sevgilisi Asher Maslin tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. O sÄ±rada 20 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. Maslin'le tanÄ±ÅŸalÄ± 1 yÄ±l olmuÅŸtu. Gazzard sonlara doÄŸru Maslin'in "bela" olduÄŸuna emin olsa da Hollie'nin hayatÄ±nÄ±n tehlikede olabileceÄŸine hiÃ§ inanmamÄ±ÅŸtÄ±.

Gazzard, aradan geÃ§en 10 yÄ±lda bu cinayetin nasÄ±l iÅŸlendiÄŸini anlamaya Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n kendisini hayatta tuttuÄŸunu sÃ¶yledi. Aile iÃ§i ÅŸiddet konusunda bilgi sahibi olmanÄ±n, tehlike sinyallerini tanÄ±yÄ±p Ã¶rÃ¼ntÃ¼leri ayÄ±rt etmenin kendisine bir yaÅŸama gayesi verdiÄŸini ifade eden Gazzard, "O zamandan bu yana edindiÄŸim bilgilerle geriye dÃ¶nÃ¼p baktÄ±ÄŸÄ±mda o iliÅŸkide yaÅŸanan her ÅŸeyi gÃ¶rebiliyorum. BugÃ¼n bildiklerimi o zaman bilseydim Hollie'nin hayatÄ±nÄ± kurtarabilirdim Ã§Ã¼nkÃ¼ harekete geÃ§erdim. KÄ±zÄ±mÄ± kaybetmek bana baÅŸkalarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na aynÄ± ÅŸeyin gelmesini Ã¶nleme kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± verdi. Belki de bu benim baÅŸa Ã§Ä±kma mekanizmamdÄ±r. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ± atlatabilmek iÃ§in harekete geÃ§mek ve pratik bir ÅŸeyler yapmak zorundaydÄ±m" dedi.

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Hollie'nin Ã§ocukluÄŸunda tÄ±pkÄ± kendisi gibi hareketli ve sporcu ruhlu olduÄŸunu belirten Gazzard, "Ergenlik yÄ±llarÄ±nda moda ve gÃ¼zellik sporun yerini aldÄ±. YakÄ±nlardaki bir kuafÃ¶r salonunca Ã§Ä±raklÄ±k yaptÄ± ve genÃ§ bir kadÄ±n olarak geliÅŸmeye baÅŸladÄ±. Ã‡ok farklÄ± tarzlarÄ±, kesimleri ve renkleri vardÄ±. Ã‡ok yaratÄ±cÄ± ve sosyaldi. Ã‡ok bÃ¼yÃ¼k bir arkadaÅŸ grubu, Ä±ÅŸÄ±l Ä±ÅŸÄ±l bir gÃ¼lÃ¼msemesi vardÄ±. Birlikte vakit geÃ§irmek isteyeceÄŸiniz neÅŸeli bir insandÄ±. Hollie'nin bu yanÄ±na bayÄ±lÄ±rdÄ±m" diye konuÅŸtu.

HER ÅžEY ÅžUBAT 2013'TE BAÅžLADI

Hollie ile Maslin Åžubat 2013'te tanÄ±ÅŸtÄ±. Hollie o sÄ±rada 19 yaÅŸÄ±ndaydÄ± ve bir kruvaziyer gemisinde kuafÃ¶rlÃ¼k iÅŸine baÅŸvurmuÅŸtu. Ä°ÅŸe kabul edilen Hollie, bir hafta sonra geri dÃ¶nÃ¼p Londra'da baÅŸka bir iÅŸ buldu. Maslin de genÃ§ kadÄ±nÄ±n yanÄ±na taÅŸÄ±ndÄ±.

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Gazzard, bu dÃ¶nemde kendisini, eÅŸini ve bÃ¼yÃ¼k kÄ±zlarÄ± Chloe'yi endiÅŸelendiren olaylar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Ã–rneÄŸin Hollie eskiye kÄ±yasla daha az neÅŸeli gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu. Ailesiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye erkek arkadaÅŸÄ± olmadan geldiÄŸinde Maslin sÃ¼rekli arayÄ±p mesaj atÄ±yordu. Londra'da 4 ay geÃ§irdikten sonra Hollie, bir gÃ¼n ansÄ±zÄ±n babasÄ±nÄ± aramÄ±ÅŸ ve "Gelip beni al" demiÅŸti. Gazzard kÄ±zÄ±nÄ± eve getirirken Maslin de peÅŸlerinde Gloucester'a gitmiÅŸti.

Gazzard, sonraki 5 ay boyunca Hollie ile Maslin'in "bir dargÄ±n bir barÄ±ÅŸÄ±k" olduÄŸunu belirterek, "Adam hayÄ±r cevabÄ±nÄ± kabul etmiyordu" dedi.

Cinayetten birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce Hollie, Maslin'e iliÅŸkinin tamamen bittiÄŸini sÃ¶yledi. KarÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Maslin bardaÄŸÄ±ndaki iÃ§eceÄŸi Hollie'nin yÃ¼zÃ¼ne attÄ±, genÃ§ kadÄ±nÄ±n banka kartÄ±nÄ± Ã§alÄ±p hesabÄ±ndan para Ã§ekti. Hollie, bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± ailesiyle paylaÅŸÄ±nca, hemen polisi aradÄ±lar

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"HOLLIE'NÄ°N AÄžZINDAN Ã‡IKANLARA Ä°NANAMADIK"

Ä°ki polis memuru ifade almak iÃ§in evlerine geldi. Bu sayede Gazzard da kÄ±zÄ±nÄ±n iliÅŸkisi hakkÄ±ndaki can sÄ±kÄ±cÄ± gerÃ§ekleri Ã¶ÄŸrenmeye baÅŸladÄ±. Gazzard o konuÅŸmayÄ± ÅŸÃ¶yle aktardÄ±:

"Hollie'nin aÄŸzÄ±ndan Ã§Ä±kanlara inanamadÄ±k. Maslin'in tehditleri karÅŸÄ±sÄ±nda hayrete dÃ¼ÅŸtÃ¼m. 'Benden ayrÄ±lÄ±rsan ailem seni yakalar', 'EÄŸer gidersen yÃ¼zÃ¼ne asit atarÄ±m' diyormuÅŸ."

Sorgu sÄ±rasÄ±nda Hollie'nin telefonu durmadan Ã§alÄ±yor, mesajlar geliyordu. Mesajlardan birinde, "EÄŸer telefonu aÃ§mazsan gelip babanÄ±n kafasÄ±na beyzbol sopasÄ±nÄ± geÃ§ireceÄŸim" yazÄ±lÄ±ydÄ±. Gazzard o noktada hem kendisinin hem de eÅŸi Mandy'nin gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± zor tuttuÄŸunu belirtti.

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Yine de Gazzard, konunun kapandÄ±ÄŸÄ±na, Maslin'in boÅŸ tehditler savuran kÄ±zgÄ±n bir adam olduÄŸuna inanÄ±yordu. "Ä°stismar edilen, takip edilen, Ã¶ldÃ¼rÃ¼len veya yaralanan kimseyi tanÄ±mÄ±yorduk ve zorlayÄ±cÄ± kontrol o zamanlar iyi bilinen bir terim deÄŸildi" diyen Gazzard ÅŸÃ¶yle devam etti: "Polis iÅŸin iÃ§ine girince Maslin'in kÄ±zÄ±mÄ±n peÅŸini bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m."

POLÄ°SÄ°N YAKLAÅžIMI ELEÅžTÄ°RÄ°LERE KONU OLDU

Ä°lerleyen dÃ¶nemde, o zamanki adÄ± BaÄŸÄ±msÄ±z Polis ÅžikÃ¢yet Komisyonu olan BaÄŸÄ±msÄ±z Polis DavranÄ±ÅŸ BÃ¼rosu'nun hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda, polisin o gÃ¼nkÃ¼ yaklaÅŸÄ±mÄ± eleÅŸtirilecekti.

Memurlar, tehditlere ya da Maslin'in sabÄ±ka kaydÄ±na deÄŸil, banka kartÄ±nÄ±n Ã§alÄ±nmasÄ±na odaklanmÄ±ÅŸtÄ±. Halbuki Maslin, annesine ve Ã¶nceki iki kÄ±z arkadaÅŸÄ±na kÃ¶tÃ¼ muamelede bulunmak ve bir tanesinin kapÄ±sÄ±na benzin dÃ¶kmek de dahil olmak Ã¼zere Ã§eÅŸitli gerekÃ§elerle 23 kez tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

Daha Ã¶nce polis, gÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinde Maslin'i elleri Hollie'nin boÄŸazÄ±na dolanmÄ±ÅŸ halde gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Bu detay rutin gÃ¶zetim sÄ±rasÄ±nda tespit edilmiÅŸti. (Gazzard bunlarÄ±n hiÃ§birini bilmiyordu.) Hollie'ye bir gÃ¼venlik desteÄŸi verilmediÄŸi gibi Maslin'in davranÄ±ÅŸÄ± da takip veya taciz olarak kabul edilmedi.

Hollie'nin ihbarÄ± Ã¼zerine polisler Maslin'i annesinin evinde tutuklama giriÅŸiminde bulundu ama o evde deÄŸildi. Polisler kendilerine verilen iki alternatif adresi de ziyaret etmedi. GÃ¶rÃ¼ÅŸmeden iki gÃ¼n sonra, 18 Åžubat 2014'te Hollie'nin Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± salona giren Maslin, genÃ§ kadÄ±nÄ± 14 yerinden bÄ±Ã§akladÄ±.

BERBAT GERÃ‡EKLER ZAMANLA AÃ‡IÄžA Ã‡IKTI

Maslin ertesi sabah erken saatlerde tutuklanÄ±nca Gazzard ve eÅŸi Mandy eve dÃ¶nebildi.

Gazzard, "SanÄ±rÄ±m pragmatik bir insan olduÄŸum iÃ§in bu durumla baÅŸa Ã§Ä±kma yÃ¶ntemim prosedÃ¼rler oldu" dedi.

"Åžimdi ne olacak? Onu ne zaman gÃ¶rebiliriz? Cenazeyi ne zaman yapabiliriz?" gibi sorulara odaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Gazzard, "Hollie'nin gelir giderlerini dÃ¼zenliyordum, Maslin'in kÄ±zÄ±mÄ±n Ã¼zerine yÄ±ktÄ±ÄŸÄ± borÃ§lar olduÄŸunu keÅŸfediyordum" dedi. (Maslin, Hollie adÄ±na kredi kartlarÄ± ve cep telefonu abonelikleri almÄ±ÅŸtÄ±.)

Gazzard, "O yÄ±l 50'nci doÄŸum gÃ¼nÃ¼mdÃ¼ ve Las Vegas ve Los Angeles'a gitmeyi planlÄ±yorduk. BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± iptal ettik. Tabii bir de polis, dava ve medya sÃ¼reÃ§leri vardÄ±" dedi.

Maslin'in savunma iÃ§in ikinci bir otopsi yapÄ±lmasÄ± konusunda Ä±srar etmesi nedeniyle Hollie'nin cansÄ±z bedeninin aileye teslim edilmesi biraz zaman aldÄ±. "Ã–ldÃ¼kten sonra bile hÃ¢lÃ¢ Hollie Ã¼zerinde gÃ¼cÃ¼ vardÄ±" diyen Gazzard, kÄ±zÄ±nÄ±n cesedini adli tabip nezdinde teÅŸhis etmenin ÅŸimdiye kadar yaptÄ±ÄŸÄ± en zor ÅŸey olduÄŸunu sÃ¶yledi.

CENAZEDEN BÄ°R AY SONRA HOLLIE ADINA BÄ°R VAKIF KURULDU

Cenaze tÃ¶reni gÃ¼neÅŸli bir Mart gÃ¼nÃ¼nde yapÄ±ldÄ±. Gazzard, "Bunu sÃ¶ylemek Ã§ok tuhaf ama cenazesinden keyif aldÄ±m" dedi ve ekledi:

"HalkÄ±n tepkisi Ã§ok bÃ¼yÃ¼ktÃ¼, bu yÃ¼zden cenazeyi Gloucester Katedrali'nde yaptÄ±k ve 1000 kiÅŸi geldi. Gelenlerden parlak renkler giymelerini istedik Ã§Ã¼nkÃ¼ Hollie de Ã¶yle biriydi; parlak ve ÅŸen ÅŸakrak. Vitray pencerenin yanÄ±nda durduÄŸumu, gÃ¼neÅŸin iÃ§eri girdiÄŸini, Hollie'yle ve onun temsil ettiÄŸi ÅŸeyle gurur duyduÄŸumu hatÄ±rlÄ±yorum."

Bir ay sonra Gazzard, Hollie Gazzard VakfÄ±'nÄ± (HGT) kurdu. BaÄŸÄ±ÅŸ toplama yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼yle â€‹â€‹20.000 sterlin toplandÄ± ve arkadaÅŸlarÄ±, Gazzard'Ä±n vakfÄ±n hayÄ±r kurumu statÃ¼sÃ¼nÃ¼ gÃ¼vence altÄ±na almak iÃ§in engelleri aÅŸmasÄ±na yardÄ±mcÄ± oldu.

"En baÅŸta Hollie'nin unutulup gitmesini istemediÄŸimi sÃ¶ylemiÅŸtim. BaÅŸkalarÄ±na yardÄ±m etmek kontrolÃ¼m dahilinde yapabileceÄŸim pratik bir ÅŸeydi. BaÅŸlangÄ±Ã§ta belki genÃ§ bir kuafÃ¶rÃ¼n kariyer basamaklarÄ±nÄ± Ã§Ä±kmasÄ±na yardÄ±m edebiliriz diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m" ifadelerini kullanan Gazzard, kitaplar okudukÃ§a ve bu alanda Ã§alÄ±ÅŸan diÄŸer kiÅŸilerle tanÄ±ÅŸÄ±p aile iÃ§i ÅŸiddet hakkÄ±nda daha fazla bilgi edindikÃ§e bu durum hÄ±zla deÄŸiÅŸti.

PEK Ã‡OK KADININ HAYATINA DOKUNDULAR

HGT'nin ÅŸu anda yedi yarÄ± zamanlÄ± Ã§alÄ±ÅŸanÄ± var. Bunlardan biri de Hollie'nin ablasÄ± Chloe. VakÄ±f, okullarda, kolejlerde, iÅŸyerlerinde, polis gÃ¼Ã§lerinde ve diÄŸer kamu kurumlarÄ±nda eÄŸitim yoluyla aile iÃ§i istismar ve zorlayÄ±cÄ± kontrol konusunda kamuoyunun farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±rmaya ve Ã¶nleme araÃ§larÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ±nÄ± teÅŸvik etmeye odaklanÄ±yor.

Hollie Guard kiÅŸisel gÃ¼venlik uygulamasÄ± 500.000 kez indirildi. UygulamanÄ±n Ã¶zellikleri arasÄ±nda, acil bir durumda seÃ§ilen kiÅŸiye canlÄ± ses ve videonun yanÄ± sÄ±ra konumunuzu da gÃ¶nderebilen gizli uyarÄ± sistemi Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.ÂHollie Guard'Ä±n verileri halihazÄ±rda 60 polis soruÅŸturmasÄ±nda delil olarak sunuldu.

"DAHA FAZLASINI YAPABÄ°LÄ°R MÄ°YDÄ°M?"

Gazzard'a Ã§ok meÅŸgul olduÄŸunu ve yas tutmaya zaman ayÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yorlardÄ±. Halbuki o iki yÄ±l boyunca gÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde veya gÃ¼lÃ¼msediÄŸinde kendini suÃ§lu hissediyordu.

Ne var ki Hollie'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili duyduÄŸu suÃ§luluk duygusu Ã§ok daha zordu. "Bir babanÄ±n gÃ¶revi Ã§ocuklarÄ±nÄ± korumaktÄ±r" diyen Gazzard ekledi:

"Daha fazlasÄ±nÄ± yapabilir miydim? Neden yapmadÄ±m? Bu duygular gelip gidiyor ve normalde yaptÄ±ÄŸÄ±m ÅŸey onlarÄ± bir kutuya koymak. EÄŸer bir ÅŸeyi deÄŸiÅŸtiremeyeceksem, onu orada bÄ±rakÄ±p dÃ¼ÅŸÃ¼nmemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. O adam iÃ§in de aynÄ± ÅŸey geÃ§erli. Onu dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum Ã§Ã¼nkÃ¼ benim iÃ§in bu negatif enerji." (Gazzard, Maslin'den ismiyle bahsetmekten kaÃ§Ä±nÄ±yor.)

Maslin cinayet suÃ§unu kabul etti ve ÅŸu anda en az 24 yÄ±l olmak Ã¼zere Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ±nÄ± Ã§ekiyor. Bu sÃ¼reÃ§te Gazzard kendisine ve polise duyduÄŸu Ã¶fkeye yenilmemeyi baÅŸardÄ±. "Ã–fke size zarar veren bir duygudur. Ã–fkelenerek zaman kaybetmek istemiyorum" diyen Gazzard, ÅŸÃ¶yle devam etti "Bu duyguyu bir kenara bÄ±rakÄ±yorum ve bunun yerine polis gÃ¼Ã§leriyle neyin yanlÄ±ÅŸ gittiÄŸini konuÅŸuyorum ve ÅŸunu soruyorum: 'Bundan ders alabilir misiniz?'"

Maslin'in de yarÄ± yolda bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na inanan Gazzard, "Polis ve sosyal hizmetler onu tanÄ±yordu. Elbette toplum olarak bu insanlarla ilgilenmeli, onlarÄ± deÄŸiÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸmalÄ± ve onlarÄ± bu yoldan dÃ¶ndÃ¼rmeliyiz" dedi.

FELÃ‡ GEÃ‡Ä°RDÄ°, EÅžÄ°YLE YOLLARI AYRILDI

Kendini bu amaca adamanÄ±n bedelleri de oldu. MayÄ±s 2020'de felÃ§ geÃ§iren Gazzard, "SanÄ±rÄ±m vÃ¼cudum 'Yeter artÄ±k. YavaÅŸlamalÄ± ve kendine zaman ayÄ±rmalÄ±sÄ±n' diyordu" dedi. O gÃ¼ne kadar vakÄ±fla finansa hizmetlerdeki iÅŸini dengede tutmaya Ã§alÄ±ÅŸan Gazzard, felÃ§ geÃ§irdikten sonra erken emekli oldu ve HGT'de haftada sadece Ã¼Ã§ gÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸmaya karar verdi.

YaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±n bir diÄŸer etkisi de eÅŸiyle olan iliÅŸkileriydi. YakÄ±n zamanda boÅŸandÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Gazzard, "Bence farklÄ± ÅŸekillerde acÄ± Ã§ekiyor ve farklÄ± ÅŸeyler istiyorduk" dedi. Sabit fikirli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama ÅŸu an hayattaki itici gÃ¼cÃ¼nÃ¼n HGT olduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekleyen Gazzard, "Belki de baÅŸarmak istediÄŸim ÅŸey yÃ¼zÃ¼nden iliÅŸkimi feda ettim. Bunu yapmÄ±ÅŸ olabilirim" diye konuÅŸtu.

Gazzard'Ä±n asÄ±l tutunduÄŸu ÅŸey ise Hollie'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden ders alan kiÅŸilerden gelen mesajlar. "Ä°nsanlar sÃ¼rekli olarak bize 'HayatÄ±mÄ± kurtardÄ±nÄ±z', 'Beni bu iliÅŸkiden kurtardÄ±nÄ±z' diyor" ifadelerini kullanan Gazzard, Ã¶rneÄŸin bir genÃ§ kÄ±zÄ±n Hollie'nin hikayesini bir belgeselde gÃ¶rdÃ¼kten sonra kendisine kÃ¶tÃ¼ davranan erkek arkadaÅŸÄ±ndan kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Hollie'nin yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±n birÃ§ok belgesele konu olduÄŸunu da hatÄ±rlatan Gazzard, "Ä°nsanlara yardÄ±m ettiÄŸimizi gÃ¶rdÃ¼kÃ§e daha da bÃ¼yÃ¼yoruz ve kendimi daha iyi hissediyorum" dedi.

The Guardian'Ä±n "My daughter was stabbed to death by her ex-boyfriend â€“ but I wonâ€™t let anger destroy me" baÅŸlÄ±klÄ± haberinden derlenmiÅŸtir.