Nick Gazzard, kızını kaybettiği günü bölük pörçük hatırlıyor.

İki polis memurunun Gloucester'da bulunan evinin kapısını çalıp bir kuaförde çalışan kızının öldürüldüğünü kendisine bildirdiğini hatırlıyor örneğin. Bir de Gloucestershire Kraliyet Hastanesi'ndeki görevlinin kendisine, eşine ve büyük kızına, "Maalesef Hollie'yi kurtaramadık" dediğini hatırlıyor.

O gün Gazzard ailesinin Hollie'yi görmesine izin verilmedi. Birkaç saat sonra Gazzard, ailesiyle birlikte bir polis konvoyu eşliğinde eşinin annesinin Cotswolds'daki evine götürüldü. Çünkü Hollie'yi öldüren kişi halen yakalanamamıştı ve polis, aile üyelerinin kendi evlerinde kalmalarının tehlikeli olduğunu düşünüyordu. Saldırgan Gazzard'ın peşinde olabilirdi.

İçinde oldukları polis aracı köy yollarında ilerlerken Gazzard'ın aklından, "Bunlar gerçek mi? Ben bir filmin içine mi düştüm?" soruları geçiyordu.

Gazzard iki gün boyunca ağzına lokma koymadı. Ağlama alışkanlığı olan bir insan olmadığı için ağlamadı da. Bir iki saat zorlukla uyudu. Eşi Mandy ise ilaçlarla sakinleştirilebilmişti. Gazzard, The Guardian'a yaptığı açıklamada, "Sadece var oluyorsunuz. Sürekli 'Ne oldu? Bu nasıl olabilir? Önceden fark edebilir miydim?' diye düşünüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN BİLDİKLERİMİ O ZAMAN BİLSEYDİM KIZIMIN HAYATINI KURTARABİLİRDİM"

Hollie, 2014 yılının Şubat ayında eski sevgilisi Asher Maslin tarafından öldürüldü. O sırada 20 yaşındaydı. Maslin'le tanışalı 1 yıl olmuştu. Gazzard sonlara doğru Maslin'in "bela" olduğuna emin olsa da Hollie'nin hayatının tehlikede olabileceğine hiç inanmamıştı.

Gazzard, aradan geçen 10 yılda bu cinayetin nasıl işlendiğini anlamaya çalışmanın kendisini hayatta tuttuğunu söyledi. Aile içi şiddet konusunda bilgi sahibi olmanın, tehlike sinyallerini tanıyıp örüntüleri ayırt etmenin kendisine bir yaşama gayesi verdiğini ifade eden Gazzard, "O zamandan bu yana edindiğim bilgilerle geriye dönüp baktığımda o ilişkide yaşanan her şeyi görebiliyorum. Bugün bildiklerimi o zaman bilseydim Hollie'nin hayatını kurtarabilirdim çünkü harekete geçerdim. Kızımı kaybetmek bana başkalarının başına aynı şeyin gelmesini önleme kararlılığı verdi. Belki de bu benim başa çıkma mekanizmamdır. Yaşadığımı atlatabilmek için harekete geçmek ve pratik bir şeyler yapmak zorundaydım" dedi.

Hollie'nin çocukluğunda tıpkı kendisi gibi hareketli ve sporcu ruhlu olduğunu belirten Gazzard, "Ergenlik yıllarında moda ve güzellik sporun yerini aldı. Yakınlardaki bir kuaför salonunca çıraklık yaptı ve genç bir kadın olarak gelişmeye başladı. Çok farklı tarzları, kesimleri ve renkleri vardı. Çok yaratıcı ve sosyaldi. Çok büyük bir arkadaş grubu, ışıl ışıl bir gülümsemesi vardı. Birlikte vakit geçirmek isteyeceğiniz neşeli bir insandı. Hollie'nin bu yanına bayılırdım" diye konuştu.

HER ŞEY ŞUBAT 2013'TE BAŞLADI

Hollie ile Maslin Şubat 2013'te tanıştı. Hollie o sırada 19 yaşındaydı ve bir kruvaziyer gemisinde kuaförlük işine başvurmuştu. İşe kabul edilen Hollie, bir hafta sonra geri dönüp Londra'da başka bir iş buldu. Maslin de genç kadının yanına taşındı.

Gazzard, bu dönemde kendisini, eşini ve büyük kızları Chloe'yi endişelendiren olaylar yaşandığını anlattı. Örneğin Hollie eskiye kıyasla daha az neşeli görünüyordu. Ailesiyle görüşmeye erkek arkadaşı olmadan geldiğinde Maslin sürekli arayıp mesaj atıyordu. Londra'da 4 ay geçirdikten sonra Hollie, bir gün ansızın babasını aramış ve "Gelip beni al" demişti. Gazzard kızını eve getirirken Maslin de peşlerinde Gloucester'a gitmişti.

Gazzard, sonraki 5 ay boyunca Hollie ile Maslin'in "bir dargın bir barışık" olduğunu belirterek, "Adam hayır cevabını kabul etmiyordu" dedi.

Cinayetten birkaç gün önce Hollie, Maslin'e ilişkinin tamamen bittiğini söyledi. Karşılığında Maslin bardağındaki içeceği Hollie'nin yüzüne attı, genç kadının banka kartını çalıp hesabından para çekti. Hollie, bütün bunları ailesiyle paylaşınca, hemen polisi aradılar

"HOLLIE'NİN AĞZINDAN ÇIKANLARA İNANAMADIK"

İki polis memuru ifade almak için evlerine geldi. Bu sayede Gazzard da kızının ilişkisi hakkındaki can sıkıcı gerçekleri öğrenmeye başladı. Gazzard o konuşmayı şöyle aktardı:

"Hollie'nin ağzından çıkanlara inanamadık. Maslin'in tehditleri karşısında hayrete düştüm. 'Benden ayrılırsan ailem seni yakalar', 'Eğer gidersen yüzüne asit atarım' diyormuş."

Sorgu sırasında Hollie'nin telefonu durmadan çalıyor, mesajlar geliyordu. Mesajlardan birinde, "Eğer telefonu açmazsan gelip babanın kafasına beyzbol sopasını geçireceğim" yazılıydı. Gazzard o noktada hem kendisinin hem de eşi Mandy'nin gözyaşlarını zor tuttuğunu belirtti.

Yine de Gazzard, konunun kapandığına, Maslin'in boş tehditler savuran kızgın bir adam olduğuna inanıyordu. "İstismar edilen, takip edilen, öldürülen veya yaralanan kimseyi tanımıyorduk ve zorlayıcı kontrol o zamanlar iyi bilinen bir terim değildi" diyen Gazzard şöyle devam etti: "Polis işin içine girince Maslin'in kızımın peşini bırakacağını düşündüm."

POLİSİN YAKLAŞIMI ELEŞTİRİLERE KONU OLDU

İlerleyen dönemde, o zamanki adı Bağımsız Polis Şikâyet Komisyonu olan Bağımsız Polis Davranış Bürosu'nun hazırladığı raporda, polisin o günkü yaklaşımı eleştirilecekti.

Memurlar, tehditlere ya da Maslin'in sabıka kaydına değil, banka kartının çalınmasına odaklanmıştı. Halbuki Maslin, annesine ve önceki iki kız arkadaşına kötü muamelede bulunmak ve bir tanesinin kapısına benzin dökmek de dahil olmak üzere çeşitli gerekçelerle 23 kez tutuklanmıştı.

Daha önce polis, güvenlik kamerası görüntülerinde Maslin'i elleri Hollie'nin boğazına dolanmış halde görmüştü. Bu detay rutin gözetim sırasında tespit edilmişti. (Gazzard bunların hiçbirini bilmiyordu.) Hollie'ye bir güvenlik desteği verilmediği gibi Maslin'in davranışı da takip veya taciz olarak kabul edilmedi.

Hollie'nin ihbarı üzerine polisler Maslin'i annesinin evinde tutuklama girişiminde bulundu ama o evde değildi. Polisler kendilerine verilen iki alternatif adresi de ziyaret etmedi. Görüşmeden iki gün sonra, 18 Şubat 2014'te Hollie'nin çalıştığı salona giren Maslin, genç kadını 14 yerinden bıçakladı.

BERBAT GERÇEKLER ZAMANLA AÇIĞA ÇIKTI

Maslin ertesi sabah erken saatlerde tutuklanınca Gazzard ve eşi Mandy eve dönebildi.

Gazzard, "Sanırım pragmatik bir insan olduğum için bu durumla başa çıkma yöntemim prosedürler oldu" dedi.

"Şimdi ne olacak? Onu ne zaman görebiliriz? Cenazeyi ne zaman yapabiliriz?" gibi sorulara odaklandığını belirten Gazzard, "Hollie'nin gelir giderlerini düzenliyordum, Maslin'in kızımın üzerine yıktığı borçlar olduğunu keşfediyordum" dedi. (Maslin, Hollie adına kredi kartları ve cep telefonu abonelikleri almıştı.)

Gazzard, "O yıl 50'nci doğum günümdü ve Las Vegas ve Los Angeles'a gitmeyi planlıyorduk. Bütün bunları iptal ettik. Tabii bir de polis, dava ve medya süreçleri vardı" dedi.

Maslin'in savunma için ikinci bir otopsi yapılması konusunda ısrar etmesi nedeniyle Hollie'nin cansız bedeninin aileye teslim edilmesi biraz zaman aldı. "Öldükten sonra bile hâlâ Hollie üzerinde gücü vardı" diyen Gazzard, kızının cesedini adli tabip nezdinde teşhis etmenin şimdiye kadar yaptığı en zor şey olduğunu söyledi.

CENAZEDEN BİR AY SONRA HOLLIE ADINA BİR VAKIF KURULDU

Cenaze töreni güneşli bir Mart gününde yapıldı. Gazzard, "Bunu söylemek çok tuhaf ama cenazesinden keyif aldım" dedi ve ekledi:

"Halkın tepkisi çok büyüktü, bu yüzden cenazeyi Gloucester Katedrali'nde yaptık ve 1000 kişi geldi. Gelenlerden parlak renkler giymelerini istedik çünkü Hollie de öyle biriydi; parlak ve şen şakrak. Vitray pencerenin yanında durduğumu, güneşin içeri girdiğini, Hollie'yle ve onun temsil ettiği şeyle gurur duyduğumu hatırlıyorum."

Bir ay sonra Gazzard, Hollie Gazzard Vakfı'nı (HGT) kurdu. Bağış toplama yürüyüşüyle ​​20.000 sterlin toplandı ve arkadaşları, Gazzard'ın vakfın hayır kurumu statüsünü güvence altına almak için engelleri aşmasına yardımcı oldu.

"En başta Hollie'nin unutulup gitmesini istemediğimi söylemiştim. Başkalarına yardım etmek kontrolüm dahilinde yapabileceğim pratik bir şeydi. Başlangıçta belki genç bir kuaförün kariyer basamaklarını çıkmasına yardım edebiliriz diye düşündüm" ifadelerini kullanan Gazzard, kitaplar okudukça ve bu alanda çalışan diğer kişilerle tanışıp aile içi şiddet hakkında daha fazla bilgi edindikçe bu durum hızla değişti.

PEK ÇOK KADININ HAYATINA DOKUNDULAR

HGT'nin şu anda yedi yarı zamanlı çalışanı var. Bunlardan biri de Hollie'nin ablası Chloe. Vakıf, okullarda, kolejlerde, işyerlerinde, polis güçlerinde ve diğer kamu kurumlarında eğitim yoluyla aile içi istismar ve zorlayıcı kontrol konusunda kamuoyunun farkındalığını artırmaya ve önleme araçlarının kullanımını teşvik etmeye odaklanıyor.

Hollie Guard kişisel güvenlik uygulaması 500.000 kez indirildi. Uygulamanın özellikleri arasında, acil bir durumda seçilen kişiye canlı ses ve videonun yanı sıra konumunuzu da gönderebilen gizli uyarı sistemi öne çıkıyor.Hollie Guard'ın verileri halihazırda 60 polis soruşturmasında delil olarak sunuldu.

"DAHA FAZLASINI YAPABİLİR MİYDİM?"

Gazzard'a çok meşgul olduğunu ve yas tutmaya zaman ayırmadığını söylüyorlardı. Halbuki o iki yıl boyunca güldüğünde veya gülümsediğinde kendini suçlu hissediyordu.

Ne var ki Hollie'nin ölümüyle ilgili duyduğu suçluluk duygusu çok daha zordu. "Bir babanın görevi çocuklarını korumaktır" diyen Gazzard ekledi:

"Daha fazlasını yapabilir miydim? Neden yapmadım? Bu duygular gelip gidiyor ve normalde yaptığım şey onları bir kutuya koymak. Eğer bir şeyi değiştiremeyeceksem, onu orada bırakıp düşünmemeye çalışıyorum. O adam için de aynı şey geçerli. Onu düşünmüyorum çünkü benim için bu negatif enerji." (Gazzard, Maslin'den ismiyle bahsetmekten kaçınıyor.)

Maslin cinayet suçunu kabul etti ve şu anda en az 24 yıl olmak üzere ömür boyu hapis cezasını çekiyor. Bu süreçte Gazzard kendisine ve polise duyduğu öfkeye yenilmemeyi başardı. "Öfke size zarar veren bir duygudur. Öfkelenerek zaman kaybetmek istemiyorum" diyen Gazzard, şöyle devam etti "Bu duyguyu bir kenara bırakıyorum ve bunun yerine polis güçleriyle neyin yanlış gittiğini konuşuyorum ve şunu soruyorum: 'Bundan ders alabilir misiniz?'"

Maslin'in de yarı yolda bırakıldığına inanan Gazzard, "Polis ve sosyal hizmetler onu tanıyordu. Elbette toplum olarak bu insanlarla ilgilenmeli, onları değiştirmeye çalışmalı ve onları bu yoldan döndürmeliyiz" dedi.

FELÇ GEÇİRDİ, EŞİYLE YOLLARI AYRILDI

Kendini bu amaca adamanın bedelleri de oldu. Mayıs 2020'de felç geçiren Gazzard, "Sanırım vücudum 'Yeter artık. Yavaşlamalı ve kendine zaman ayırmalısın' diyordu" dedi. O güne kadar vakıfla finansa hizmetlerdeki işini dengede tutmaya çalışan Gazzard, felç geçirdikten sonra erken emekli oldu ve HGT'de haftada sadece üç gün çalışmaya karar verdi.

Yaşadıklarının bir diğer etkisi de eşiyle olan ilişkileriydi. Yakın zamanda boşandıklarını söyleyen Gazzard, "Bence farklı şekillerde acı çekiyor ve farklı şeyler istiyorduk" dedi. Sabit fikirli olmadığını ama şu an hayattaki itici gücünün HGT olduğunu da sözlerine ekleyen Gazzard, "Belki de başarmak istediğim şey yüzünden ilişkimi feda ettim. Bunu yapmış olabilirim" diye konuştu.

Gazzard'ın asıl tutunduğu şey ise Hollie'nin ölümünden ders alan kişilerden gelen mesajlar. "İnsanlar sürekli olarak bize 'Hayatımı kurtardınız', 'Beni bu ilişkiden kurtardınız' diyor" ifadelerini kullanan Gazzard, örneğin bir genç kızın Hollie'nin hikayesini bir belgeselde gördükten sonra kendisine kötü davranan erkek arkadaşından kaçtığını söyledi.

Hollie'nin yaşadıklarının birçok belgesele konu olduğunu da hatırlatan Gazzard, "İnsanlara yardım ettiğimizi gördükçe daha da büyüyoruz ve kendimi daha iyi hissediyorum" dedi.

The Guardian'ın "My daughter was stabbed to death by her ex-boyfriend – but I won't let anger destroy me" başlıklı haberinden derlenmiştir.