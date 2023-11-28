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Bu bir ilk! Yeşil yakıtlı transatlantik uçuş

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#Abd#İngiltere#Transatlantik Uçuş
Bu bir ilk Yeşil yakıtlı transatlantik uçuş
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2023 12:30

Yüzde yüz yeşil enerjinin kullanılacağı ilk transatlantik uçuş İngiltere'den ABD'ye gerçekleştirilecek.

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Virgin Atlantic tarafından yeşil yakıtlarla organize edilen ilk sefer Londra’dan kalkış yapacak uçak New York’a hareket edecek. Hükümet tarafından finanse edilen uçuş, daha çevreci yöntemin mümkün olduğunu göstermeyi amaçlıyor. Boeing 787 ile gerçekleştirilecek uçuşta 50 ton mahsuller, evsel atıklar ve yemeklik yağlar da dahil çeşitli kaynaklardan elde edilen sürdürülebilir havacılık yakıtları (SAF) kullanılacak.

Söz konusu uçuş, test ve yapılan analizlerin ardından Birleşik Krallık Sivil havacılık Otoritesi tarafından bu ayın başında onay aldı. İlk yeşil uçuşu kapsayan projeye motor üreticisi Rolls-Royce ve enerji devi BP’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda şirket katılıyor.

Uçaklar SAF kullanırken de karbon salmaya devam ediyor ancak endüstri sektörü, bu yakıtların yaşam döngüsü emisyonlarının yüzde 70’e kadar daha düşük olduğunu savunuyor. SAF, dünya genelinde yasal jet yakıtlarında karıştırılmış bir şekilde kullanılıyor.
Havacılık sektöründe ağırlıklı olarak kerosen kullanılırken, sürdürülebilir yakıt kerosenden daha maliyetli ve halen üretimi çok az. İngiltere’de SAF tesisi bulunmasa da hükümet 2025 yılına kadar 5 tesisi inşa etmeyi planlıyor.

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#Abd#İngiltere#Transatlantik Uçuş

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