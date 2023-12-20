Bu bir ilk! Uzayın derinliklerinden Dünya’ya gönderildi

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) uzay çalışmalarında bir ilke imza attı. NASA’nın Psyche uzay aracı, Derin Uzay Optik İletişim (DSOC) projesi kapsamında uzayın derinliklerinden lazer aracılığıyla ilk kez Dünya’ya ultra yüksek çözünürlüklü video gönderdi.
Dünya ile Ay arasındaki mesafenin yaklaşık 80 katına denk gelen 31 milyon kilometre uzaklıktan gönderilen videoda, bir NASA çalışanının 3 yaşındaki “Taters” adlı kedisi yer aldı. Lazer tabanlı son teknoloji ürünü olduğu belirtilen bir cihaz ile saniyede maksimum 267 megabit hız ile gönderilen 15 saniyelik videonun, California eyaletine bağlı San Diego şehrindeki Caltech Palomar Gözlemevi'ne ulaşması 101 saniye sürdü.