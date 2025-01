BRIT Ödülleri’ne XCX damgası

Haberin Devamı

İngiliz şarkıcı Charli XCX, yılın sanatçısı, yılın albümü ve Billie Eilish ile birlikte seslendirdiği “Guess” ile yılın şarkısı da dahil olmak üzere beş dalda aday gösterildi. Dua Lipa ve Ezra Collection ve the Last Dinner öne çıkan diğer adaylar olurken, The Beatles grubunun yapay zekâ destekli “Now and Then” şarkısının en iyi şarkı dalında yarışması dikkati çekti. Liverpool kökenli grup, 1977’deki ilk Brit Ödülleri’nden bu yana ilk kez adaylar arasında yer aldı. Diğer yandan son BRIT adaylıklarının üzerinden 30 yıldan fazla bir süre geçen The Cure, 14. albümleri ‘Songs Of A Lost World’ün yayınlanmasının ardından otuz yıl sonra ilk kez üç adaylıkla yarışmaya dönüş yaptı.