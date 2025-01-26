×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

BRIT Ödülleri’ne XCX damgası

Güncelleme Tarihi:

#Charli XCX#Brit Ödülleri #Dua Lipa
BRIT Ödülleri’ne XCX damgası
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2025 07:00

İngiltere’de her yıl düzenlenen ve müzik dünyasının en iyilerine verilen BRIT Ödülleri için yarışacak adaylar duyuruldu.

Haberin Devamı

İngiliz şarkıcı Charli XCX, yılın sanatçısı, yılın albümü ve Billie Eilish ile birlikte seslendirdiği “Guess” ile yılın şarkısı da dahil olmak üzere beş dalda aday gösterildi. Dua Lipa ve Ezra Collection ve the Last Dinner öne çıkan diğer adaylar olurken, The Beatles grubunun yapay zekâ destekli “Now and Then” şarkısının en iyi şarkı dalında yarışması dikkati çekti. Liverpool kökenli grup, 1977’deki ilk Brit Ödülleri’nden bu yana ilk kez adaylar arasında yer aldı. Diğer yandan son BRIT adaylıklarının üzerinden 30 yıldan fazla bir süre geçen The Cure, 14. albümleri ‘Songs Of A Lost World’ün yayınlanmasının ardından otuz yıl sonra ilk kez üç adaylıkla yarışmaya dönüş yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Charli XCX#Brit Ödülleri#Dua Lipa

BAKMADAN GEÇME!