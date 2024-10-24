BRICS Oturumu’nda 'Filistin' vurgusu!

Güncelleme Tarihi:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Genişletilmiş BRICS Oturumu’nda yaptığı konuşmada, "Filistin halkına karşı tarihi adaletsizliklerin düzeltilmesi Orta Doğu'da barışı garanti edebilir. Bu sorun çözülmediği sürece şiddetin kısır döngüsü kırılmayacaktır. Filistin topraklarında barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesinin temel şartı, Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu kararlarıyla onaylanan iki devlet formülünün uygulanmasıdır" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’ya bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’da düzenlenen Genişletilmiş BRICS Oturumu’nun açılışını yaptı. Putin konuşmasında, “BRICS+/Outreach formatındaki toplantımızda sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Bu genişletilmiş format kendini kanıtladı, BRICS üyeleri ile dostlarımız ve ortaklarımız arasında doğrudan ve açık bir diyalog fırsatı sağlıyor” ifadelerini kullandı.
Putin, oturumda yapıcı bir tartışma yaşanmasını beklediğini, gündemde Orta Doğu'daki durum ve çatışmaların barışçıl çözümüne ilişkin konuların da yer alacağını belirtti. Putin, “Ukrayna, Rusya'nın güvenliğine yönelik kritik tehditler oluşturmak için kullanıldı ve kullanılıyor. Bizim hayati çıkarlarımız, Rusça konuşan insanların haklarının ihlali konusundaki haklı endişelerimiz ise görmezden geliniyor. Batılı devletler, artık ülkemize stratejik bir yenilgi yaşatma hedeflerini gizlemiyor” şeklinde konuştu.
Batı'nın hedeflerine ulaşabileceğine inanmanın akıllıca olmadığını belirten Putin, "Bu sadece bir yanılsamadır. Buna ancak Rusya'nın tarihini bilmeyenler inanabilir. Çünkü onlar Rusların yüzyıllar boyunca oluşturduğu birliği ve gücü hesaba katmıyor” ifadelerini kullandı.
Batılı ülkeleri “demokrasi ve insan hakları sloganları altında” ülkelerin içişlerine müdahale ettikleri için kınadığını belirten Putin, bu tür “sağlıksız yöntem ve yaklaşımların” yeni çatışmaların ortaya çıkmasına ve mevcut olanların daha da kötüleşmesine yol açarak bölgesel ve küresel stratejik istikrarı baltaladığını vurguladı.
"REFORM ZAMANI GELDİ"
Putin, Birleşmiş Milletler kalkınma kurumları ve küresel finans yapılarında reform zamanının geldiğini ifade ederek, “BM kalkınma kurumlarının ve küresel finans yapılarının reformu uzun zamandır bekleniyordu” dedi. Rus lider ayrıca, Rusya'nın küresel gıda ve enerji güvenliğinin sağlanmasına ciddi katkı sağladığını dile getirerek, “Ülkemiz sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlamada lider ülkelerden biridir ve enerji dengesi dünyanın en yeşillerinden biridir” dedi.
BRICS ülkelerinin büyüyen ekonomilerinin potansiyelini açığa çıkarmak için kendi platformunu kurmayı düşünmesinin zamanının geldiğini vurgulayan Putin, “Alternatif, güvenilir ve her türlü dayatmadan uzak, çok taraflı finansal mekanizmalar, üretim ve lojistik zincirleri kurmak, teknoloji ve ileri bilgi alışverişini sağlamak, yeni uluslararası ulaşım koridorlarının kapasitesini geliştirmek ve artırmak önemlidir” ifadelerini kullandı.
İSRAİL SOYKIRIMINDAN ENDİŞE EDİYORUZ
Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa konuşmasında, Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'in eylemlerini “soykırım” olarak nitelendirdi. Ramaphosa, “Güney Afrika, İsrail devletinin Gazze halkına yönelik soykırım olarak nitelendirdiğimiz askeri eylemlerinden endişe duymaktadır” ifadelerini kullandı.
Küresel finans kuruluşlarına göre BRICS üyeleri dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 46'sını, küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 36'sından fazlasını temsil ediyor.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise tek kutuplu dünya karşısında BRICS üyesi ülkelerin "adil dünya düzeni" oluşturulmasında etkin rol alabileceğini belirtti. Pezeşkiyan, "Ülkeler arasındaki sorunların çözülmesi, ortaklık ve iş birliği ruhunun geliştirilmesi ve dostane ilişkilerin pekiştirilmesi, tek kutuplu sistemin hakimiyetine son vermek isteyen birçok ülkenin ortak talebidir. Batılı ülkelerin müdahaleleri nedeniyle Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Para Fonu gibi birçok kurum etkinliğini kaybetmiş durumda. Tek kutuplu sistemin temelleri artık çürüdü" ifadelerini kullandı.
BRICS'in uluslararası alanda iyi bir iş birliği modeli ortaya koyduğunu belirten Pezeşkiyan, "Yaptırımların, savaşların, soykırımların ve işgallerin olmadığı bir dünya daha yaşanabilir olacaktır. Tek kutuplu sisteme karşı çok kutuplu bir düzenin hakim olduğu bu dünyada, ayrımcılık karşısında eşitlik, aldatmaca karşısında şeffaflık ve savaş karşısında diyalog esas alınacaktır. Geçtiğimiz yıl boyunca dünyada bir çok olay yaşandı ve özellikle Orta Doğu'da barış ve güvenlik ciddi tehditler ile karşı karşıya kaldı" şeklinde konuştu.