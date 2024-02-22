BM yardımları durdurmak zorunda kaldı... Gazze açlık ve kaosla boğuşuyor

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İSRAİL’in 4 ayı aşkın süredir saldırılarına devam ettiği, Birleşmiş Milletler’in (BM) ise kıtlığın eşiğinde olduğunu duyurduğu Gazze Şeridi’nin kuzeyinde Filistinli siviller açlıkla başa çıkmaya çalışıyor. Tam abluka altındaki bölgede yüz binlerce Filistinli aylardır insani yardıma muhtaç durumda hayatta kalmaya çalışırken İsrail, gıda tedarikini giderek kısıtlıyor. Son olarak Birleşmiş Milletler (BM), açlık sebebiyle yaşanan yağma olaylarınyüzünden yardımları askıya almak zorunda kaldı.

YARDIM YETMİYOR

İşletmelerin ve bankacılık hizmetlerinin çalışamaz hale geldiği Gazze’de, tarım ve hayvancılığın yapıldığı Beyt Hanun, Beyt Lahiya ve Cibaliya bölgeleri de bütünüyle enkaza dönmüş durumda. İsrail ordusunun denizden saldırıları sebebiyle, Filistinliler balıkçılığa da devam edemiyor. Şeride ulaşabilen uluslararası yardım, aç nüfusun ihtiyaçlarını zar zor karşılayabiliyor. Gazze nüfusunun yaklaşık yarısı ekmek ve temiz su gibi temel ihtiyaç maddelerine erişmekte büyük sıkıntı yaşıyor. Yardım malzemeleri, kıtlığın en çok etkilendiği kuzeye İsrail ordusunun engellemeleri ve saldırılar sebebiyle ulaştırılamıyor.

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AÇLIK YÜZÜNDEN YAĞMA

BM Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze’de güvenli ortam sağlanana kadar bölgenin kuzeyine yönelik gıda yardım sevkiyatını askıya aldığını duyurdu. Karara BM yardım konvoyunun “açlık sorunu çeken kişilerce yağmalanması” gerekçe gösterildi. Kurum, hafta başında kuzeye gıda taşıyan kamyonların “aç insan kalabalığı tarafından silahlı saldırıya uğradığını ve şoförlerin dövüldüğünü” belirtti. Bölgeden gelen görüntülerde onlarca kişinin un taşıyan kamyona tırmandığı, çocukların ise yere dökülen unları toplamaya çalıştığı görüldü. Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı’nda ise sokağa dökülen öfkeli kalabalık, “Yemek istiyoruz”, “Yaşamak istiyoruz” ve “Halk bir torba un istiyor” sloganları attı.

SINIRLAR KAPALI

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BM İnsani İşler Ofisi’ne (OCHA) göre, Gazze’ye giren ortalama yardım kamyonu sayısı ocak ayında günde 140 iken, şubat ayında 60’a kadar düşmüş durumda. Gazze sınırlarını kontrol eden İsrail, Uluslararası Adalet Divanı’nın kararları da dahil olmak üzere insani yardım sağlanması yönünde artan uluslararası baskıya rağmen yalnızca bir sınır kapısını açık tutuyor. Bazı rehine ailelerinin de aralarında bulunduğu İsrailli protestocular, zaman zaman güney Gazze’ye Kerem Şalom giriş noktasında kamyonları engellemeye çalışıyor.

GÜVENLİ BÖLGEYE BASKIN YAPTILAR

FİLİSTİNLİLER Gazze’de ölüm, hastalık ve açlıkla boğuşurken İsrail ordusu operasyonlarını sürdürüyor. Dün son 24 saatte ölen 118 kişiyle birlikte İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 313’e yükseldi.

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Birlikler son olarak güneydeki Han Yunus’un batısında yer alan, daha önce “güvenli bölge” olduğu iddia edilen El Mevasi kasabasına girdi. Yaklaşık 9 bin yerinden edilmiş Filistinlinin çadırlarda kaldığı Mevasi’de şiddetli çatışmalar yaşandı. İsrail, 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı Mısır sınırındaki Refah’a operasyon düzenlemekte kararlı görünürken, ordu savaşın bir sonraki aşamasına hazırlık olarak Gazze Şeridi boyunca uzanan Selahaddin yolunu genişletmeye başladı.

DEVRİYE CADDESİ

İsrail birliklerinin saldırılara devam etmesini sağlamak için yolun kenarındaki konutlar yıkılıyor ve yola çakıl döşeniyor. İsrailli yetkililer, Gazze’yi kalıcı işgal etme niyetleri olmadığını iddia etse de “belirsiz bir süre için güvenliği korumak üzere” Selahaddin yolunda devriye yapılması planlanıyor.