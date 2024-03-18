BM: Üç Gazzeli çocuktan biri aç

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İsrail ile Hamas arasında ateşkes müzakerelerinin bir türlü sonuç vermemesi nedeniyle, insani krizin ortasındaki Gazze’de hayatta kalma mücadeleye dönüşmüş durumda. Özellikle çok az yardımın ulaştığı şeridin kuzeyinde çocuklar arasındaki yetersiz beslenme hızla yayılıyor. BM Filistin Ajansı UNRWA, 2 yaşın altındaki her üç çocuktan birinin “ciddi şekilde yetersiz beslendiğini” açıkladı. 9 yaşındaki Filistinli Yazan, haftalardır kıtlıkla boğuşan Gazze’de açlıktan ölen 27 çocuktan yalnızca biri.

İLAÇ YOK YİYECEK YOK

Refah’taki bir UNRWA okulunda, asansör kapısının önünde karton parçalarının üzerinde yaşayan Yazan’ın ailesi, serablal parsi hastası oğullarıyla 5 ay boyunca defalarca yer değiştirmek zorunda kaldı. El Cezire’ye konuşan annesi, 4 Mart’ta Refah’taki Ebu Yusuf Hastanesi’nde solunum makinesine bağlı olarak hayatını kaybeden Yazan’ın bedeninin “amansız savaş sırasında günden güne eridiğini” söyledi. Savaştan önce düzenli tıbbi bakım gören Yazan’ın ailesi, saldırılar başladıktan sonra oğullarına hayatta kalması için gereken yumuşak ve besleyici yiyecekleri temin edemedi. Yazan’ın babası oğlunu göz göre göre kaybetmesiyle sonuçlanan süreci “Gün geçtikçe durumu kötüleşmeye başladı. Yeterli ilacımız yoktu. Yiyeceğimiz yoktu” ifadeleriyle anlattı.

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GÜNDE BİR ÖĞÜN

Havadan ve denizden ulaştırılan kısıtlı yardımın yetmediği Gazze’ye karadan gıda ulaştırılması İsrail güçleri tarafından engelleniyor. Gazze’de insanlar o kadar aç ki, bazıları yaprak ve hayvan yemi yemeyi tercih ediyor. Amerikan Wall Street gazetesine konuşan Filistinli Altatar, durumu “Biz zaten aylardır sanki oruç tutuyoruz. Ramazan öncesinde yeterli yiyecek bulabilirsek günde iki öğün yemek yiyorduk. Aksi takdirde günde yalnızca bir kez, gün batımında yemek yerdik” şeklinde anlatıyor. Uluslararası kuruluşlar, İsrail’i Filistinlileri kasten aç bırakmakla suçluyor. İsrail ise Gazze’ye mümkün olduğu kadar fazla yardım sağlandığını iddia ederek insani krizinden BM’nin personel temini ve lojistiğindeki gecikmeleri sorumlu tutuyor.

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İSRAİL MEDYASI ÖLDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ: MERVAN İSA BİLMECESİ SÜRÜYOR

- İsrail ordusunun hafta başında Gazze’nin kuzeyinde bulunduğu bölgeyi vurduğunu duyurduğu “Hamas’ın üç numarası” Mervan İsa’nın öldüğü ileri sürüldü. İsrailli medya kuruluşu Kan’a konuşan kaynaklara göre, ordunun Gazze’nin merkezindeki Nuseyrat mülteci kampına düzenlediği saldırıda, yeraltı tünellerinden birinde saklanan İsa öldürüldü. İsa’nın cesedinin enkaz altında olduğunu belirten kaynaklar, saldırıda Hamas komutanlarından Razi Ebu Tomeh’in de öldürüldüğünü söyledi. Şarku’l Avsat’a konuşan Filistinli kaynaklar ise Mervan İsa’nın vurulduğunu ve “akıbetinin belirsiz olduğunu” belirtti. İsrail ve Hamas’tan İsa’nın hayatta olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Ölümü doğrulanırsa, bu İsrail ordusunun savaşta şu ana kadar öldürdüğü en üst düzey Hamas yetkilisi olacak. Hamas’ın “gölge adamı” olarak anılan 59 yaşındaki İsa’nın Kassam Tugayları’nın yapılanmasında büyük rol oynadığına inanılıyor.

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