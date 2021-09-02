Biden’ı kurtaran tercümanı Afganistan’da bıraktılar

Wall Street Journal gazetesine konuşan ve ismi “Muhammed” olarak belirtilen tercüman, Biden’a seslenerek “Sayın Başkan, beni burada unutmayın” dedi. Özel Göçmen Vizesi (SIV) için başvuran tercümanın, kayıtları kaybedildiği için ülkeden çıkamadığı bildirildi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise çevirmene seslenerek, “Geçtiğimiz yirmi yıl boyunca bizim yanımızda savaştığın için çok teşekkür ederiz. Seni oradan çıkaracağız ve hizmetlerini onurlandıracağız” dedi. Bagram Hava Üssü’nde konuşlu 82’nci Hava İndirme Komutanlığı’nın çevirmeni olan Muhammed; Biden, John Kerry ve Chuck Hagel’i taşıyan helikopterin Afganistan’da kar fırtınasına yakalanarak acil iniş yapması sonucu gerçekleştirilen kurtarma operasyonuna katılmıştı.

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