Biden'dan tartışmalı isme görev

Dış politikada etkili olacak isimler arasında Obama döneminde DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilciliği görevini yürüten Brett McGurk de yer aldı. Biden, McGurk’ü Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü olarak atayacağını açıkladı.

Obama sonrasında da bir süre DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilciliği görevini yütüren McGurk, Trump’ın Suriye’den asker çekme kararı sonrası istifa etmişti. McGurk görevi süresince, Suriye’nin kuzeyinde DEAŞ ile mücadele adı altında YPG/PKK’ya destek vermiş tartışmalı bir isimdi.