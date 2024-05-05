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Biden’dan Pelosi ve Gore’a başkanlık madalyası

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#Joe Biden#Başkanlık Özgürlük Madalyası#Beyaz Saray
Biden’dan Pelosi ve Gore’a başkanlık madalyası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 07:00

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da düzenlenen törende 19 kişiye ülkenin en yüksek onuru olan ‘Başkanlık Özgürlük Madalyası’ takdim etti.

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Aralarında eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, eski Başkan Yardımcısı Al Gore, eski Dışişleri Bakanı John Kerry ve eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg gibi isimlerin de bulunduğu törende yaptığı konuşmada Başkan Joe Biden, “bugün, amansız merakı, yaratıcılığı, mahareti ve umudu ile daha iyi bir yarına inancını koruyan bu inanılmaz insanlara ulusun en yüksek onurunu vermekten dolayı olağanüstü bir onur yaşıyoruz” dedi.

‘TOPLUMSAL ONUR’

Beyaz Saray’ın resmi açıklamasına göre Başkanlık Özgürlük Madalyası, “ABD’nin refahına, değerlerine veya güvenliğine, dünya barışına veya diğer önemli toplumsal, kamusal veya özel çabalara örnek teşkil eden katkılarda bulunan kişilere verilen, ulusun en yüksek toplumsal onurudur.” Başkanlık nişanını alanlar arasında 1960’lardaki sivil haklar hareketinden önemli bir isim de yer aldı. Martin Luther King’in “Bir hayalim var” konuşmasını yazan avukat ve aktivist Clarence B. Jones da başkanlık madalyasına layık görüldü.

 

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#Joe Biden#Başkanlık Özgürlük Madalyası#Beyaz Saray

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