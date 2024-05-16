Biden ve Trump TV’de karşı karşıya gelecek

Haberin Devamı

Demokrat Joe Biden ile Cumhuriyetçi Donald Trump arasındaki ilk canlı yayın tartışmasının 27 Haziran’da CNN kanalında, ikincisinin ise 10 Eylül’de ABC kanalında yapılacağı öğrenildi. ABD Başkanı Biden, X sosyal medya hesabından, Trump’la canlı yayında karşı karşıya gelmesi için CNN’in davetini kabul ettiğini duyurdu. Video paylaşımı yapan Biden, Trump’a meydan okuyarak, “Donald Trump 2020’de bana karşı iki tartışma kaybetti. O zamandan beri hiçbir canlı yayın tartışmasına katımadı. Şimdi de benimle tekrar tartışmak istiyormuş gibi davranıyor. Günümü güzelleştir dostum. İki kez bile tartışabiliriz” dedi.

TRUMP DA KABUL ETTİ

Öte yandan Trump da Truth Social adlı sosyal paylaşım platformunda, Biden ile haziran ve eylül ayında iki kez canlı yayında karşı karşıya gelmeyi kabul ettiğini belirtti.

Haberin Devamı

İki aday başkanlık seçimleri öncesinde iki canlı yayın programında kozlarını paylaşacaklar.