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Dünya
AA
Haber Giriş: 08.01.2021 - 19:11 | Son Güncelleme:

Biden Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörlüğüne tanıdık ismi getiriyor

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Biden Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörlüğüne tanıdık ismi getiriyor
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ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden, ulusal güvenlik ekibinde Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörlüğüne, Obama döneminde DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilciliğini yürüten Brett McGurk'ü getirecek.

Biden, ulusal güvenlik ekibinde yer alacak yeni isimleri açıkladı.

Dış politikada etkili olacak isimler arasında Obama döneminde DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilciliğini yürüten Brett McGurk de yer alıyor.

Biden, YPG/PKK'ya desteğiyle bilinen tartışmalı isim McGurk'ü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü yapacak.

Ulusal Güvenlik Konseyi Özel Kalemliği görevine Yohannes Abraham'ı seçen Biden, Demokrasi ve İnsan Hakları Koordinatörlüğüne Shanthi Kalathil, Rusya ve Orta Asya Kıdemli Direktörlüğüne Andrea Kendall-Taylor, İklim ve Enerji Kıdemli Direktörlüğüne Melanie Nakagawa, Avrupa Kıdemli Direktörlüğüne ise Amanda Sloat'ı getirecek.

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