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Dünya
Haber Giriş: 22.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Biden için söylediler

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Biden için söylediler
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ABD’nin yeni başkanı Joe Biden için düzenlenen yemin töreninde, birçoğu Trump karşıtı olduğu bilinen yıldızlar sahne aldı.

Yıldızlar geçidine dönen tören, Lady Gaga ve Jennifer Lopez ile başladı. Lady Gaga, ABD Ulusal Marşı’nı okurken, Jennifer Lopez törende iki şarkı seslendirdi. Lopez performansına ‘This Land is Your Land’ ile başlarken daha sonra ‘America the Beautiful’ isimli şarkısını seslendirdi. Lopez daha sonra İspanyolca bir konuşma gerçekleştirirken, hitabında “Tanrı karşısında, herkes için özgürlük ve adaletle bölünemez tek bir ulus” diye seslendi.

Biden için söylediler

Lopez’in sahneye çıkarken ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile sıcak bir diyalog kurması dikkat çekti.

LINCOLN ANITI’NDA ‘BİRLİK’ KONSERİ

Biden’ın yemin töreninin ardından dün gece başkent Washington’da Tom Hanks’in sunuculuğunu yaptığı ‘birlik’ temalı bir konser düzenlendi. Lincoln Anıtı’nın önünde düzenlenen konserde Katy Perry, Demi Lovato, Bon Jovi, John Legend, Bruce Springsteen ve Justin Timberlake gibi isimler yer aldı.

Biden için söylediler
Katy Perry, Firework (Havaifişek) şarkısını seslendirirken anıtın çevresinde Amerikan bayrağı renklerinde havai fişek fırlatıldı.

TORUNUYLA DANS ETTİ

Başkan Joe Biden, konseri Beyaz Saray’daki balkonundan izlerken, 8 aylık torunu Beau’yu kucağına alarak dans etti. Torun Beau, Biden’ın birkaç yıl önce kanser nedeniyle kaybettiği oğlu Beau’nun ismini taşıyor.

Biden için söylediler

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