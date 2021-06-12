Biden açılışı G-7 ile yaptı

En gelişmiş yedi demokratik ekonominin liderlerini bir araya getiren G-7 zirvesi, İngiltere’nin güneybatısındaki Cornwall’da başladı. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın son yıllardaki G-7 zirvelerinde yarattığı tedirginlik ve öngörülemezliğin hâkim olduğu toplantılardan çok farklı bir havada başlayan toplantı, yeni ABD Başkanı Joe Biden açısından da ilk önemli uluslararası test olma özelliği taşıyor. Yarın sona erecek olan zirvenin, Biden’ın yarattığı rahatlamaya karşın çetin müzakerelere sahne olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

1 MİLYAR AŞI UMUDU

Dünya ekonomilerini sarsan Covid-19 salgınıyla mücadele ister istemez toplantının en önemli konu başlıkları arasında yer alıyor. ABD’nin ihtiyacı olan ülkelere 500 milyon dozluk aşı desteği sağlayacağını açıklamasının ardından diğer ülkelerden de benzer adımlar gelmesi söz konusu. İngiltere, Biden’ın açıklamasının ardından 100 milyon dozluk destek sağlayacağını duyurdu. Toplantıdan çıkacak aşı desteğinin bir milyar dozu bulması umuluyor.

ÇİN HEDEFTEKİ ÜLKE

Çin’le ilişkiler, G-7 liderlerinin üzerinde özellikle duracağı konular arasında yer alıyor. ABD, Çin’e karşı sert tavır içinde olunmasından yana olduğunu saklamıyor. Biden, diğer liderleri de Pekin’e karşı bu çizgide davranmaya ikna etmeye çalışacak. ABD çizgisinin diğer ülkelerce de benimsenmeye başlandığına yönelik ilk sinyaller geliyor. AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Pekin’e karşı ekonomi ve insan hakları alanlarında baskıyı arttırma eğiliminde olduklarını belirterek, “AB’nin yaklaşımı net. Çin, ortak rakip ve potansiyel bir sistemik hasım” dedi.

RUSYA’YA ORTAK TAVIR

Biden’ın toplantıdan en önemli beklentileri arasında, 16 Haziran’da Cenevre’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme öncesinde, Moskova’ya karşı dayanışma içinde olunduğunun gösterilmesini ve birlik mesajı verilmesini sağlamak yer alıyor. G-7 sonunda yayımlanacak sonuç bildirisinin bu unsurları yansıtması bekleniyor. İklim kriziyle mücadele, kızların eğitimine destek verilmesi, küresel vergi düzeni, serbest ve adil ticaretin desteklenmesi, siber güvenliğin arttırılması gibi başlıklar da liderler tarafından ele alınıyor.

MERKEL’E VEDA EDECEK

Zirveye ev sahibi İngiltere Başbakanı Johnson başkanlık ediyor. Biden, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve ilk G-7 Zirvesi’ne katılan İtalya Başbakanı Mario Draghi masadaki en yaşlı liderler olacak. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in son kez katılacağı zirvede Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun yanı sıra AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de yer alıyor.

KRALİÇE ELİZABETH G-7 LİDERLERİNİ AĞIRLADI

G-7 liderleri, zirvedeki ilk toplantının ardından Cornwall’daki Eden Projesi’nde İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in ev sahipliği yaptığı resepsiyona katıldı. Resepsiyona Kraliçe ile birlikte katılan oğlu Cornwall Dükü Charles, Cornwall Düşesi Camilla ve torunu Cambridge Dükü William ile Cambridge Düşesi Kate Middleton, Başbakan Boris Johnson ve eşi Carrie tarafından karşılandı. G-7 liderleri Eden Projesi’nin kubbeleri önünde Kraliçe ile fotoğraf çektirdi. Zirvenin ana konularından birinin iklim değişikliği olması nedeniyle resepsiyon mekânı olarak binlerce bitki türüne ev sahipliği yapan, dünyanın en büyük serası Eden Projesi’nin tercih edildiği belirtildi.







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