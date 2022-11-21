Biden 80 yaşında... Doktorlar sağlığını analiz etti

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Joe Biden’ın sağlığı, sık sık yaptığı gafları ve unutkanlığı yüzünden ABD kamuoyunun sıkça tartıştığı bir konu. Tekrar aday olma niyeti olduğunu belli eden Biden 2024’te tekrar seçilmesi halinde görevi başında 86’ncı yaşını kutlayacak. Peki, 70 yaşın üstündeki birinin sağlığının Beyaz Saray’da hizmet etmeye uygun olup olmadığını sormanın “adil” olduğunu kabul eden Joe Biden’ın sağlığı için doktorlar ne diyor?

HANGİ İLAÇLARI KULLANIYOR

Biden hakkında son sağlık raporu 79’uncu yaş gününden bir gün önce Beyaz Saray tarafından yayınlandı. Kişisel doktoru Kevin O’Connor, Başkan’ın kolesterolünü ve düzensiz kalp atışını kontrol etmek için reçeteli ilaç kullandığını söyledi. Ayrıca konuşurken giderek artan sıklık ve şiddette boğazını temizleme ihtiyacı hissettiğini kaydetti. Yürüyüşünde de biraz “katılık” olduğunu belirtti. Duke Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Dan Blazer’e göre bunlar yaşlılarda yaygın şikâyetler.

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5 YILDA BİR BUNAMA TESTİ

Biden’ın bilişsel durumu da tartışılıyor. Biden, son fizik muayenesi sırasında bilişsel taramadan geçmedi. Uzmanlar bu konuda bölünmüş durumda. Amerikan Nörologlar Akademisi’ne göre 65 yaş üstü kişiler düzenli olarak bu tür taramalar yaptırmalı. Tıp dergisi Lancet’in oluşturduğu bir bunama komisyonuna liderlik eden Dr. Gill Livingston da 65 yaşından itibaren beş yılda bir bunama riskinin ikiye katlandığını söyledi.

ŞARTLAR BAŞKAN’IN LEHİNE

Aktif bir yaşam tarzı olan kişiler 80’lerinde hâlâ sağlıklı kalabilir ve uzmanlara göre koşullar Biden lehine. Yüksek eğitim ve sosyal etkileşim düzeyi, zihinsel aktivite gerektiren bir işi ve evli olması Biden’ın sağlığına olumlu katkı yapıyor. Biden ayrıca, sigara ya da alkol kullanmıyor, Beyaz Saray’a göre haftada beş gün spor yapıyor. Beyaz Saray tıbbi kayıtlarına bakarak yorum yapan uzmanlara göre Biden, “sağlıklı bir şekilde” yaşlanıyor. Illinois Üniversitesi’nden Dr. Jay Olshansky’a göre hem Biden hem de 76 yaşındaki eski Başkan Donald Trump “süper yaşlılar” olarak adlandırılabilir. Zihinsel zekâları ve fiziksel işlevselliklerini koruyabilen bu insanlar daha uzun yaşama eğilimindeler.

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BEYAZ SARAY’DA TORUNUNU EVLENDİRDİ

Beyaz Saray önceki gün ABD Başkanı Biden’ın en büyük torunu Naomi’nin düğününe ev sahipliği yaptı. Biden’ın oğlu Hunter’ın kızı olan Naomi (28), hukukçu Peter Neal (25) ile evlendi. Yaklaşık 250 kişinin katıldığı etkinliğin masraflarını Biden ailesi karşıladı. Amerikan CNN’e göre düğünün maliyetinin en az 300 bin dolar olduğu tahmin ediliyor. Düğünde Naomi, Amerikalı tasarımcı Ralph Lauren markalı gelinlik giydi, damadın tercihi de aynı markadan yana oldu. Düğüne ev sahipliği yapan Biden ve eşi Jill Biden, “Naomi’nin büyümesini, kim olduğunu keşfetmesini ve kendisi için böylesine inanılmaz bir hayat kurmasını izlemek çok keyifli” diye açıklama yaptı. Beyaz Saray şimdiye kadr 19 düğüne ev sahipliği yaparken ilk kez bir başkan torununun mutlu gününe tanıklık etmiş oldu.