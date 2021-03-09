Bezos’un eski eşi evlendi

Dünyanın en zengin kişisi Jeff Bezos ile 25 yıllık evliliğini 2019’da bitiren Scott, boşanma sırasında Amazon hisselerinin yüzde 4’ünü elde ederek milyarderler arasına girdi. Forbes dergisinin verilerine göre, MacKenzie Scott’un serveti 53 milyar dolar (407 milyar TL) seviyesinde, dünyanın en zengin 22’nci kişisi.

Scott’un hayatını birleştirdiği Seattle’lı öğretmen Dan Jewett (45), evlilik haberini doğruladı. MacKenzie’nin Amazon’daki biyografisi de, “Seattle’da 4 çocuğu ve eşi Dan ile yaşıyor” olarak güncellendi. Dünyanın en zengin kişisi Bezos, evliliğini televizyoncu Lauren Sanchez için bitirmişti. MacKenzie Scott’ın şimdiye kadar servetinden 6 milyar doları hayır işlerine harcadığı belirtiliyor.