Bezos, Dicaprio’ya takıldı: Buraya gel sana bir şey göstereceğim

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Birçok Twitter kullanıcısının Sanchez’in yanında Bezos varken DiCaprio’yla flört ettiğini iddia etmesinin ardından Bezos da bir paylaşım yaptı. Dünyanın ikinci en zengin insanı olan Bezos, paylaşımında DiCaprio’yı etiketleyerek “Leo, buraya gelsene, sana bir şey göstereceğim...” mesajını paylaştı. Bezos fotoğrafta, üzerinde “Tehlike! Dik kayalık, ölümcül düşme riski” yazan bir tabelayla görülüyor.

AYAKÜSTÜ FLÖRT

Los Angeles’taki bir gala etkinliğinde karşılaşan Bezos, Sanchez ve DiCaprio ayaküstü sohbet etmiş, Sanchez’in beden dili sosyal medyada flört olarak yorumlanarak viral olmuştu. Bezos, 25 yıllık eşi MacKenzie Scott’tan 2019’da ayrıldığından bu yana, Amerikalı ünlü televizyon sunucusu Lauren Sanchez ile beraber.