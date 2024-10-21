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Beyt Lahya’da can pazarı: En az 87 ölü

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#İsrail#Beyt Lahya#Saldırı
Beyt Lahya’da can pazarı: En az 87 ölü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2024 07:00

İsrail ordusu, 1 Ekim’den bu yana yoğun saldırılarla vurduğu Gazze Şeridi’nin kuzeyinde, bu kez Beyt Lahya bölgesini hedef aldı.

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Savaş uçaklarının Beyt Lahya’daki yerleşim yerlerine düzenlediği bombardımanda en az 87 Filistinli hayatını kaybetti. Hiçbir uyarı yapılmadan gerçekleştirilen saldırının ardından çok sayıda kişiye ulaşılamadığı belirtildi. Ekipman sıkıntısı yaşayan sivil savunma ekipleri, yıkılan 4-5 katlı binaların enkazından çıplak ellerle yaralı ve ölüleri çıkarmaya çalıştıklarını kaydetti.

Beyt Lahya’da can pazarı: En az 87 ölü

DÖNEMEMEKTEN KORKUYORLAR

Saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 40’tan fazla kişi de yaralandı. İsrail ordusunun 3 haftadır süren ablukası sebebiyle tıbbi hizmetlerin çöktüğü Gazze’nin kuzeyinde, hastanelere yönelik tahliye talepleri, yakıt girişinin engellenmesi, internet ve telefon hatlarının kesilmesi nedeniyle insani kriz giderek büyüyor. Beyt Lahya’daki Kamal Advan Hastanesi’nin müdürü Hüssam Ebu Safiya, saldırıların hastanenin su depolarına ve elektrik şebekesine zarar verdiğini, tıbbi hizmetleri ciddi şekilde aksattığını söyledi. Beyt Lahya ile beraber Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye ve Beyt Hanun’a da yoğun saldırılar düzenleyen ordu, devam eden kuşatmayla bölgeye gıda, içme suyu ve tıbbi malzeme girişine engel oluyor. İnsan hakları örgütleri, bölgedeki yaklaşık 400 bin Filistinlinin “Gazze’nin ilhak edilmesi halinde bir daha evlerine dönemeyecekleri korkusuyla” İsrail ordusunun tahliye emirlerine uymadıklarını belirtiyor.

 

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#İsrail#Beyt Lahya#Saldırı

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