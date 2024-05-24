Beyaz Saray’dan itiraf... ‘İsrail karşıtı cephe büyüyor’

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BEYAZ Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, önceki gün gazetecilere verdiği demeçte, İsrail’e karşı uluslararası toplumda cephenin giderek büyüdüğünü itiraf etti. Bu ülkelerin arasında normalde İsrail’e destek veren ülkelerin de bulunduğunu belirtti.

‘ENDİŞE DUYUYORUZ’

İrlanda, İspanya ve Norveç’in de Filistin Devleti’ni resmi olarak tanımasından sonra İsrail’in uluslararası camiada giderek yalnızlaşıp yalnızlaşmadığı sorusunu cevaplayan Sullivan, “daha önce İsrail’i destekleyen sesler de dahil olmak üzere giderek büyüyen seslerin başka bir yöne doğru kaydığını kesinlikle gördük” dedi. Bu durumun ABD yönetiminde kaygıya sebep olup olmadığına da değinen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı, “Bu bizi endişelendiriyor, çünkü bunun İsrail’in uzun vadeli güvenliğine veya yaşam gücüne katkıda bulunacağına inanmıyoruz” dedi.

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‘İSRAİL ENTEGRE OLMALI’

Bu konuyu sık sık İsrail hükümetiyle konuştuklarını aktaran Sullivan, Gazze’de yapılması gerekenin Hamas’ı kalıcı olarak mağlup etmek, sivilleri korumak, insani yardımı artırmak ve daha sonra da bölgesel entegrasyon sağlamak olduğunu belirtti: “Bu stratejik yaklaşımın İsrail’i dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle angaje olmak için en iyi konuma getireceğine inanıyoruz.”

Üç Avrupa ülkesinin Filistin devletini tek taraflı tanıması kararına saygı duyduklarını ancak doğru bulmadıklarını söyleyen Sullivan, iki devletli çözümü istediklerini ancak bunun iki taraf arasında karşılıklı müzakere ile olmasını istediğini söyledi. Başkan Biden’ın İsrail ve bölge için bir vizyonu olduğunu belirten Sullivan, İsrail’in bölgesel istikrarı sağlayabilecek bir mimari içinde tüm “ılımlı Arap devletleriyle” normalleşmesini ve entegre olmasını sağlayacak bir planı olduğunu da sözlerine ekledi.

ABD’de Joe Biden yönetimi geçtiğimiz yıldan bu yana Suudi Arabistan’ın İsrail’i resmen tanımasını ve askeri, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmasını sağlayacak bir anlaşma için arabuluculuk yürütüyor.

REHİNELERİN VİDEOSU İSRAİL’İ MASAYA DÖNDÜRDÜ

HAMAS’ın 7 Ekim’de Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Nahal Oz askeri üssüne düzenlediği baskında kaçırılan İsrailli 7 kadın asker rehinenin ailesi, rehinelerin kaçırılmalarının görüntülerini yayımladı. Hamas’la anlaşma yapılması adına Netanyahu hükümeti üzerindeki baskıyı arttırmak için videoyu paylaştıklarını duyuran Rehine Aileleri Forumu’nun, Tel Aviv’e müzakere masasına dönme çağrısı ise kısa sürede karşılık buldu. Büyük kamuoyu tepkisine yol açan videonun yayılmasının ardından İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yayımlanan bir açıklamada, müzakere ekibine “rehinelerin serbest bırakılması için görüşmeleri sürdürmeleri” talimatının verildiği belirtildi. Saldırı günü militanların çektiği görüntülerden derlenen 190 saniyelik klipte, sivil kıyafetli, bazıları yaralı ve kanlı beş genç kadın, bir cipe bindirilmeden önce elleri bağlı şekilde bir duvarın önüne oturtulmuş halde görülüyor.

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Öte yandan 3 ABD’li yetkiliye göre, CIA Başkanı Billl Burns, taraflar arasındaki görüşmeleri canlandırmak için Katar Başbakanı ve Mossad Başkanı ile görüşmek üzere önümüzdeki günlerde Avrupa’ya gidecek.