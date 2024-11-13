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Beyaz Saray’daki çay davetine gitmeyecek: Melania 100 yıllık geleneği bozdu

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Donald Trump#Melania
Beyaz Saray’daki çay davetine gitmeyecek: Melania 100 yıllık geleneği bozdu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 07:00

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Başkan Joe Biden’ın daveti üzerine bugün geçiş dönemini konuşmak üzere Beyaz Saray’a gidecek.

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Geleneksel olarak yeni first lady de hali hazırdaki first lady’nin davetine icabet ederek başkanlar devir teslimi konuşurken onlar da Sarı Salon’da birlikte çay içer. Bu gelenek yaklaşık 100 yıldır uygulanıyor. Ancak geçtiğimiz haftalarda anı kitabı çıkan Melania Trump’ın önceden hazırlanmış programı nedeniyle Jill Biden’ın bu davetine katılmayacağı öne sürülüyor. Öte yandan Melania Trump’ın eşinin ikinci döneminde New York ve Florida’da yaşamaya devam edip part-time first lady’lik yapacağına dair de iddialar var.

 

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#ABD#Donald Trump#Melania

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