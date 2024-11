Beyaz Saray’daki çay davetine gitmeyecek: Melania 100 yıllık geleneği bozdu

Haberin Devamı

Geleneksel olarak yeni first lady de hali hazırdaki first lady’nin davetine icabet ederek başkanlar devir teslimi konuşurken onlar da Sarı Salon’da birlikte çay içer. Bu gelenek yaklaşık 100 yıldır uygulanıyor. Ancak geçtiğimiz haftalarda anı kitabı çıkan Melania Trump’ın önceden hazırlanmış programı nedeniyle Jill Biden’ın bu davetine katılmayacağı öne sürülüyor. Öte yandan Melania Trump’ın eşinin ikinci döneminde New York ve Florida’da yaşamaya devam edip part-time first lady’lik yapacağına dair de iddialar var.