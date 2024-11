Beyaz Saray’da tek başına... Eşi MelanIa kızı ve damadı Trump’ın yanında olmayacak

Haberin Devamı

ABD’de Demokrat Parti’den Kamala Harris’i yenerek Başkanlık seçimlerini kazanan ve ikinci dönem için Beyaz Saray’a dönmeye hazırlanan Cumhuriyetçi Donald Trump, önceki dönemine göre epey yalnız kalacak. People dergisine konuşan kaynaklar, Trump’ın eşi Melania Trump’ın “Beyaz Saray’a taşınmaya pek de istekli olmadığını” söyledi. Başkanlık konutuna kalıcı olarak yerleşmeyi düşünmeyen müstakbel First Lady, New York’ta ve Florida Mar-a-Lago’daki iki evinde daha fazla vakit geçirmeyi planlıyor. Trump çiftinin tek oğulları Barron Trump’ın (18) New York Üniversitesi’nde birinci sınıfa başlaması nedeniyle, Melania’nın daha çok New York’ta kalacağı belirtildi. Kaynaklar “Daha önce yaptığı gibi, katılması istenen Beyaz Saray etkinliklerine elbette katılacaktır” diye konuştu.

SİYASETE UZAK KALACAKLAR

2016-2020 dönemindeki ilk Trump yönetiminde danışman olarak çalışan ve sık sık kamuoyu önüne çıkan kızı Ivanka ve eşi Jared Kushner da yeni dönemde Beyaz Saray’a dönmeyi planlamıyor. Amerikan medyasına konuşan kaynaklara göre birkaç yıl önce birlikte Florida’ya yerleşen çift, tekrar siyaset arenasına atılma konusunda hevesli değil. Ivanka ve Jared Kushner, üç çocuklarıyla beraber “Milyarderin Sığınağı” olarak da adlandırılan Indian Creek Adası’nda yaşıyor. Komşuları arasında yakın arkadaşları sporcu Tom Brady ve Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ile nişanlısı Lauren Sanchez de bulunuyor.

DUBLÖR MÜ ESTETİK Mİ

Donald Trump’ın eşi Melania Trump, seçim günü en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Melania Trump’ın salı günü Florida’da oy kullanırken görüntülendiği anlar, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Melania’nın büyük güneş gözlükleri takması ve kıyafet seçimi, bazı kullanıcıların dublör kullanıldığı iddiasını ortaya atmasına neden oldu. Kimi kullanıcılar da Melania’nin estetik yaptırdığını öne sürdü. Melania Trump ise oy kullandıktan sonra kişisel hesabından ‘’Oy kullandım’’ diyerek iddialara yanıt vermiş oldu. Öte yandan İngiliz Dailymail’in haberine göre 54 yaşındaki Melania’nin 50 bin dolarlık (1.7 milyon TL) yüz gerdirme ameliyatı yaptırdığı iddia ediliyor.

