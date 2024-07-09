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Beryl Kasırgası Texas'ı vurdu: 6 kişi öldü, 2.7 milyon hane elektriksiz kaldı

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#ABD#Beryl Kasırgası#Texas
Beryl Kasırgası Texası vurdu: 6 kişi öldü, 2.7 milyon hane elektriksiz kaldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 14:33

Karayipler'i vuran Beryl Kasırgası ABD'nin Texas eyaletinde de hayatı felç ett. Kasırga nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, 2.7 milyon ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

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Amerika kıtasında büyük yıkıma yol açan Beryl Kasırgası etkisini sürdürüyor. Karayip ülkelerini, Meksika'nın güneydoğusundaki Yucatan Yarımadası'nı ve son olarak ABD'nin Texas eyaletini vuran kasırgada bilanço ağırlaşıyor.

Montgomery County Yargıcı Mark Keough, fırtınanın şiddetiyle ağaç devrilmesi sonucu bir traktör sürücüsünün ve ormanlık alandaki bir çiftin hayatını kaybettiğini belirtti.

Texas Vali Yardımcısı Dan Patrick ise 2'si ağaç devrilmesi, 1'i boğulma olmak üzere 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğini aktardı. Patrick, kasırga nedeniyle 2.7 milyon ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığını, 2 bin 500'den fazla personelin sahada görevlendirildiğini aktardı.

Beryl Kasırgası Texası vurdu: 6 kişi öldü, 2.7 milyon hane elektriksiz kaldı

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BİN 300 UÇUŞ İPTAL

Texas'ı vuran kasırga, şiddetli fırtına ve yağışı beraberinde getirdi. Ağaçlar ve elektrik hatları devrilirken, yollar kapandı, bazı yollar ise sular altında kaldı. Houston Belediye Başkanı John Whitmire, sel sularının Houston'ın büyük bölümünde 25 santimetreyi aştığını belirerek, “Houston'ın her yerinden yardım çağrısı alıyoruz" dedi. Eyalet genelinde bin 300 uçuş iptal edildi.

Beryl'in Texas'ın ardından Oklahoma, Arkansas ve Missouri'yi vurması bekleniyor.

KASIRGADA TOPLAM ÖLÜ SAYISI 17 OLDU

Daha önce Grenada, Kuzey Venezuela, St Vincent ve Grenadinler ile Jamaika'da can kaybına yol açan Beryl Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı, Texas'taki 6 can kaybıyla birlikte 17'ye yükseldi.

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#ABD#Beryl Kasırgası#Texas

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