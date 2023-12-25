Belgrad’da muhalifler Meclis binasını bastı

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Seçimlerin sonuçlarına itiraz eden hükümet karşıtı protestocular, dün Belgrad Kent Meclisi binasının camlarını kırarak binaya meşaleler attı. Kent genelinde güvenlik önlemleri artırılırken, yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan Seçim Komisyonu binası önünde toplanan yüzlerce kişi seçim sonuçlarını protesto etmeye devam ediyor.

Devlet Seçim Komisyonu (RIK) verilerine göre, 17 Aralık’ta yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in de desteklediği SNS öncülüğündeki “Aleksandar Vucic-Sırbistan durmamalı” ittifakı, oyların yüzde 46’sını alarak seçimden zaferle ayrılan taraf olmuştu. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı da (AGİT), Sırbistan’daki seçimlerde oy satın alma, oylama gizliliğinin ihlali ve grup halinde oylama gibi birçok usul eksikliğinin gözlemlendiğini açıklamıştı.