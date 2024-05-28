Belediye başkanı vatandaşın parasını falcıya yedirmiş! ‘Babasının ruhuyla konuşmak için’

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İngiliz kamu yayıncısı BBC’nin haberine göre, Belediye Başkanı Gilles d’Ettore ve kasabada meşhur olan falcı Sophia Martinez, haklarında başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında hapse atıldı. Falcı kadın, belediye başkanını dolandırmakla; belediye başkanı da kamu kaynaklarını harcadığı için yolsuzlukla suçlanıyor.

Habere göre Gilles d’Ettore, falcı Martinez ile “1996’da ölen babasının ruhuyla konuşmak için” iletişime geçti. 4 sene boyunca süren “seanslar” sırasında Martinez, sesini değiştirerek belediye başkanıyla babasıymış gibi konuşuyordu. İddiaya göre bu konuşmalarda “babası” Gilles d’Ettore’u, “Martinez’in tanıdıklarını belediyede işe almaya, evini yenilemeye, hatta lüks tatillere göndermeye” ikna etti. İkilinin arasındaki tuhaf ilişkiye dair söylentilerin 28 bin nüfuslu küçük kasabada yayılması üzerine savcılık soruşturma başlattı.