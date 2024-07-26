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Beklenen haber geldi: Obama Kamala Harris'e desteğini açıkladı

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#Barack Obama#Kamala Harris#ABD Seçimleri
Beklenen haber geldi: Obama Kamala Harrise desteğini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 13:38

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, Başkan Joe Biden'ın yarıştan çekilmesiyle, 5 Kasım'daki seçimlerde Demokratların adayı haline gelen Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e destek açıklaması yaptılar. Obama'nın Harris konusunda suskun kalması son günlerde ABD siyasetinde tartışma konusu olmuştu.

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Obama, eşi Michelle Obama ile Harris'le yaptıkları ortak telefon görüşmesinin videosunu X sosyal medya hesabından paylaştı.

Eski Başkan Obama, "Michelle ve ben, seni desteklemekten ve bu seçimden galip gelip Oval Ofis'e girmen için elimizden gelen her şeyi yapmaktan gurur duyacağımızı söylemek için aradık." dedi.

Michelle Obama da Harris'le gurur duyduğunu söyleyerek, bunun "tarihi bir olay" olacağını dile getirdi.

Kamala Harris de X hesabından, Obama çiftine "Sizin desteğinizi almak benim için çok önemli." diyerek, teşekkür etti.

BİDEN, BAŞKANLIK YARIŞINDAN ÇEKİLMİŞTİ

ABD Başkanı Biden, 21 Temmuz, X hesabından yaptığı açıklamada, başkanlık yarışından çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Harris'i kendi yerine önerdiğini duyurmuştu.

Demokrat delegelerin yarıdan fazlasının desteğini kısa sürede toplayan Harris, böylece partinin başkan adaylığı için gereken delege sayısına ulaşmıştı.

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Demokrat Partinin başkan adayı, 19-22 Ağustos'ta Chicago kentinde yapılacak parti kongresinde resmi olarak belirlenecek.

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#Barack Obama#Kamala Harris#ABD Seçimleri

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