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Bayraktar, Ukrayna Askeri Tarih Müzesi’nde

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#Ukrayna Askeri Tarih Müzesi#Bayraktar#Baykar
Bayraktar, Ukrayna Askeri Tarih Müzesi’nde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 16:56

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Türk firması Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 model SİHA’nın Ukrayna Ulusal Askeri Tarih Müzesi’nde yerini aldığını duyurdu.

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Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bayraktar TB-2 modeli artık Ukrayna Ulusal Askeri Tarih Müzesi'nde. Ukrayna Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri Kostyantyn Vashchenko, ‘Zaferimizin tarihinde önemli bir yer tutacak’ dedi. Bayraktar, büyük savaşın başında bir tür ‘oyun değiştirici’ oldu ve bugün de Rus düşmanı korkutmaya devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

“BÜYÜK KATKI SAĞLADI”

Ukrayna Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri Vashchenko, yaptığı açıklamada, “Bu SİHA'lar, işgalciyi Kiev'den, Harkiv'den, Herson'dan uzaklaştırma kabiliyetimize gerçekten inanılmaz derecede büyük bir katkı sağladı. Kesinlikle tüm topraklarımızı uluslararası olarak tanınan sınırlara kadar özgürleştireceğiz. Türk ortaklarımızla işbirliğimiz devam ediyor. Ukrayna'da bir hizmet merkezi kuracağız. Bu yılın sonuna kadar bu merkez inşa edilecek ve ‘kuşları’ çalışır durumda tutmak ve askerlerimizin cephede savaşı kazanmalarına yardımcı olmak için servis verecek” dedi.

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#Ukrayna Askeri Tarih Müzesi#Bayraktar#Baykar

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