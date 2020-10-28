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Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 28.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bayan Paşinyan orduya katılıyor

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Bayan Paşinyan orduya katılıyor
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın eşi Anna Hakobyan, kadın birlikleri oluşturarak askeri eğitime başlayacaklarını ve cepheye gideceklerini söyledi.

Facebook hesabından yaptığı açıklamada Hakobyan, “13 kadın ile birlikte kadın birlikleri oluşturup eğitimlere başlıyoruz. Ardından da cepheye gideceğiz” ifadelerini kullandı. Ermenistan hükümeti genel seferberlik çerçevesinde 18-27 yaş arası kadınların da gönüllü orduya yazılmasına izin vermişti. Paşinyan’ın oğlu Aşot da asker üniforması giyerek Karabağ’a savaşmaya gittiği söylemişti. Ancak Paşinyan’ın oğlundan şu ana kadar cepheden fotoğraf gelmedi.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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