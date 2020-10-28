Bayan Paşinyan orduya katılıyor

Facebook hesabından yaptığı açıklamada Hakobyan, “13 kadın ile birlikte kadın birlikleri oluşturup eğitimlere başlıyoruz. Ardından da cepheye gideceğiz” ifadelerini kullandı. Ermenistan hükümeti genel seferberlik çerçevesinde 18-27 yaş arası kadınların da gönüllü orduya yazılmasına izin vermişti. Paşinyan’ın oğlu Aşot da asker üniforması giyerek Karabağ’a savaşmaya gittiği söylemişti. Ancak Paşinyan’ın oğlundan şu ana kadar cepheden fotoğraf gelmedi.