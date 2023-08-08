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Bangladeş’te dang humması salgınında can kaybı 340’a yükseldi

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#Bangladeş#Dang Humması#Salgın
Bangladeş’te dang humması salgınında can kaybı 340’a yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2023 22:23

Dünya gözünü ölü sayısının dang humması nedeniyle sürekli arttığı Bangladeş'e çevirdi. Bangladeş’te dang humması salgınında can kaybı 340’a yükseldi. Dang humması salgını nedeniyle çoğu hastanenin kapasitesi doldu.

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Bangladeş’te dang humması salgınında can kaybı artmaya devam ediyor. Bu ayın ilk 8 gününde dang humması nedeniyle 87 kişi hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 340’a yükselirken, vaka sayısı 72 bin 225’e ulaştı.

Başkent Dakka’da 37 bin 722 kişi, diğer kentlerde ise 34 bin 503 kişi dang humması nedeniyle hastanelere başvurdu.

Hastanelerde tedavisi devam eden hasta sayısının 9 bin 463 olduğu açıklanırken, 62 bin 422 kişinin taburcu edildiği ifade edildi.

dang humması salgını nedeniyle çoğu hastanenin kapasitesinin üzerinde hastaya hizmet verirken, hastaların hastanelerin koridorlarında yattığı görüldü.

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#Bangladeş#Dang Humması#Salgın

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