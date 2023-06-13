Bangladeş'te dang humması salgını: Hastane koridorları doldu

Haberin Devamı

Bangladeş’te dang humması vakalarında endişe verici oranda artış yaşanıyor. Ülkede Ağustos ve Kasım ayları arasında görülen dang humması salgınının bu yıl daha erken tarihlerde başlaması endişeleri artırdı. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 211 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 bin 601’e ulaştı. Ülkede son 24 saatte 1 kişinin hastalık nedeniyle hayatını kaybetmesiyle bu yıl kayıtlara geçen can kaybı sayısı ise 27’ye yükseldi. Ülke genelindeki hastanelerde 575’i başkent Dakka’da olmak üzere toplam 703 hastanın tedavi gördüğü belirtildi.

KORİDORLAR DOLDU TAŞTI



Salgının yayılması nedeniyle hastaneler kapasitesinin üzerinde hasta almaya başladı. Başkent Dakka’daki Mugda Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğunluk nedeniyle koridorlara hasta yatakları yerleştirildi. Aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu onlarca hasta zorlu koşullar altında tedavi ediliyor.



Yetkililer, salgının yayılmasına karşı gerekli tedbir alınması için çağrıda bulunurken, birçok sağlık kurumunda hastalar için özel birim oluşturuldu. Ancak bazı devlet hastanelerinde sağlık personeli sıkıntısı nedeniyle hastaların tedavisinde gecikmeler yaşandığı öğrenildi.



Mugda Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Dr. Mohammad Niatuzzaman yaptığı açıklamada, dang hummasından özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlıların daha fazla etkilendiğini söyledi. Hastaların ateş, baş ağrısı, eklem ağrısı ve kusma gibi şikayetlerle hastanelere başvurduğunu ifade eden Niatuzzaman, bu hastalara dang humması teşhisi konulduğunu belirtti. Dr. Niatuzzaman, hastalıktan korunma konusunda herkesin bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.



Aedes cinsi sivrisinekler tarafından taşınan ve bulaştırılan dang virüsü Orta ve Güney Amerika, Güneydoğu Asya, Afrika Asya ve Pasifik Adaları'nda yaygın olarak görülüyor.