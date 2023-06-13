×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Bangladeş'te dang humması salgını: Hastane koridorları doldu

Güncelleme Tarihi:

#Bangladeş#Dang Humması#Salgın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 17:23

Bangladeş’te son 24 saatte 211 dang humması vakası tespit edildi. Vakalardaki artış nedeniyle hastalar, hastane koridorlarında tedavi edilmeye başlandı.

Haberin Devamı

Bangladeş’te dang humması vakalarında endişe verici oranda artış yaşanıyor. Ülkede Ağustos ve Kasım ayları arasında görülen dang humması salgınının bu yıl daha erken tarihlerde başlaması endişeleri artırdı. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 211 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 bin 601’e ulaştı. Ülkede son 24 saatte 1 kişinin hastalık nedeniyle hayatını kaybetmesiyle bu yıl kayıtlara geçen can kaybı sayısı ise 27’ye yükseldi. Ülke genelindeki hastanelerde 575’i başkent Dakka’da olmak üzere toplam 703 hastanın tedavi gördüğü belirtildi.

KORİDORLAR DOLDU TAŞTI

Salgının yayılması nedeniyle hastaneler kapasitesinin üzerinde hasta almaya başladı. Başkent Dakka’daki Mugda Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğunluk nedeniyle koridorlara hasta yatakları yerleştirildi. Aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu onlarca hasta zorlu koşullar altında tedavi ediliyor.

Yetkililer, salgının yayılmasına karşı gerekli tedbir alınması için çağrıda bulunurken, birçok sağlık kurumunda hastalar için özel birim oluşturuldu. Ancak bazı devlet hastanelerinde sağlık personeli sıkıntısı nedeniyle hastaların tedavisinde gecikmeler yaşandığı öğrenildi.

Mugda Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Dr. Mohammad Niatuzzaman yaptığı açıklamada, dang hummasından özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlıların daha fazla etkilendiğini söyledi. Hastaların ateş, baş ağrısı, eklem ağrısı ve kusma gibi şikayetlerle hastanelere başvurduğunu ifade eden Niatuzzaman, bu hastalara dang humması teşhisi konulduğunu belirtti. Dr. Niatuzzaman, hastalıktan korunma konusunda herkesin bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Aedes cinsi sivrisinekler tarafından taşınan ve bulaştırılan dang virüsü Orta ve Güney Amerika, Güneydoğu Asya, Afrika Asya ve Pasifik Adaları'nda yaygın olarak görülüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bangladeş#Dang Humması#Salgın

BAKMADAN GEÇME!

Karlar altında 15 kişilik bir adada yaşıyorlar, market alışverişi için bile 8 saatlik yol gidiyorlar... İlk şokun ardından nasıl hazırlanmamız gerektiğini öğrendik

Karlar altında 15 kişilik bir adada yaşıyorlar, market alışverişi için bile 8 saatlik yol gidiyorlar... 'İlk şokun ardından nasıl hazırlanmamız gerektiğini öğrendik'

#Dominique Nobes
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden annesine bu kadar bağımlı

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden annesine bu kadar bağımlı?

#İlişkiler
Bazı sebze ve meyvelerin hafıza fonksiyonlarını iyileştirdiği saptandı Hangileri etkili 7’den 70’e herkesin günlük beslenmesine eklemesi gerekiyor

Bazı sebze ve meyvelerin hafıza fonksiyonlarını iyileştirdiği saptandı! Hangileri etkili? '7’den 70’e herkesin günlük beslenmesine eklemesi gerekiyor'

#Sağlık