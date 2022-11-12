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Baldwin, set ekibine dava açtı

Güncelleme Tarihi:

#Baldwin#Sinema#ABD
Baldwin, set ekibine dava açtı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2022 17:05

Alec Baldwin’in film setinde yaşanan kaza ile görüntü yönetmenini öldürmesiyle, set ekibinin dört üyesine dava açtı.

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Film sahnesinde kullanılan silahta gerçek mühimmat ihmali nedeniyle set arkadaşı Halyna Hutchins'i yanlışlıkla öldüren Baldwin, sette yaşanan olaydan ötürü, silah sorumlusu, aksesuar koordinatörüne, set ışıkçısı ve birinci yönetmene dava açtı.

Dört isimde Baldwin ile birlikte davada sanık olarak adlandırıldı. Baldwin şikayetinde olduğunu ihmali iddia ederek ve maruz kaldığı vicdan azabından dolayı tazminat talebinde bulundu.

Baldwin duruşmada yaşanan trajedinin silah sorumlusunun gerçek mermileri kontrol etmeden ona silah vermesi ve silah güvenliği kurallarının yerine getirilmediği gerekçesiyle olduğunu savundu. Öte yandan set sorumlularının pervasızca hareket ederek sette böyle bir olayın yaşanmasını sağlayacak güvenlik açığı oluşturduğunu söyledi.

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Baldwin, set ekibine dava açtı

KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

New Mexico eyaletinde 22 Ekim 2021 tarihinde yaşanan olayda, oyuncu Baldwin’in elindeki silahtan çıkan gerçek mermi ile göğsünden vurulan 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins, helikopterle hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Baldwin, set ekibine dava açtı

RUST'IN ÇEKİMLERİ YENİDEN BAŞLAYACAK

Rust isimli filmin çekimleri de ölümlü kaza nedeniyle yarıda kalmıştı. Çekimlerin yeniden başlayacağı ve Matthew Hutchins’in de yapımcılar arasında olacağı kaydediliyor.

Matthew Hutchins yaptığı açıklamada, eşinin son işine saygı amacıyla da orijinal kadronun korunmasını istediklerini söyledi.

Suçlama yapma niyetinde olmadığını da ifade eden Hutchins, “Hepimiz biliyoruz ki Halyna’nın ölümü korkunç bir kazaydı” dedi.

ABD'li oyuncu Alec Baldwin yönetmeni öldürdüABD'li film yıldızı Alec Baldwin, Rust isimli filmin çekimi sırasında görüntü yönetmeninin kazayla ölümüne neden oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, talihsiz anda çekim kameralarının kayıtta olduğu belirtildi.
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#Baldwin#Sinema#ABD

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