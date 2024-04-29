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Bakanın kiraladığı kiraladığı lüks uçak İngiltere'yi karıştırdı

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#David Cameron#İngiltere#Özel Uçak
Bakanın kiraladığı kiraladığı lüks uçak İngiltereyi karıştırdı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 12:23

Dışişleri Bakanı David Cameron’ın Orta Asya turu kapsamında kiraladığı özel uçak İngiltere'de tepkilere neden oldu. Embraer tarafından üretilen Lineage 1000 model özel uçağın birim maliyetinin 50 milyon dolar olduğu aktarıldı

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İngiltere’de İşçi Partisi Milletvekili Emily Thornberry, “Cameron’ın birden fazla ülke için uçak kiralamasını anlıyorum ama piyasadaki en lüks özel uçaklardan birini kiralamak, vergi mükelleflerinin sırtından yüz binlerce sterlin harcamayı haklı çıkarmaz” dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, 5 günde Orta Asya’da Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Moğolistan’a ziyaret düzenledi. Bakan Cameron, ziyaretlerinde ikili görüşmeler yaptı. İngiliz medyası, Cameron’ın ziyaretini düzenlemek için Embraer tarafından üretilen Lineage 1000 model özel uçak kiraladığı ifade edildi. Uçağın birim maliyetinin ise 50 milyon dolar olduğu aktarıldı.

“PİYASADAKİ EN LÜKS UÇAK”

İşçi Partisi’nin Islington South ve Finsbury Milletvekili Thornberry yaptığı açıklamada Cameron’a ‘seçtiği uçak’ konusunda eleştiri yönelterek, “David Cameron'ın bir hafta içinde birden fazla ülkeye seyahat ederken bir uçak kiralaması gerekebileceğini anlıyorum, ancak bu, piyasadaki en lüks özel uçaklardan birini kiralamak için vergi mükelleflerinin sırtından yüz binlerce sterlin harcamayı haklı çıkarmaz” dedi.

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İngiliz medyası, 2023’te eski Dışişleri Bakanı James Cleverly’nin 8 günlük ziyaret için aynı model uçağı kiraladığını ve 350 bin sterlinlik bir harcama yaptığını belirtti.

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#David Cameron#İngiltere#Özel Uçak

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