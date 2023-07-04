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Son dakika: Bakan Fidan'dan İsveç'e tepki

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#Dışişleri#Ürdün
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 12:33

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç'te gerçekleştirilen çirkin provokasyona ve İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi. Bakan Fidan açıklamasında " Stratejik ve güvenlik değerlendirmesi açısından İsveç'in üyeliğinin NATO'ya bir yük mü, bir fayda mı getireceği artık daha fazla tartışmaya açıktır." ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile düzenlediği basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

"Karşılaştığımız sınamaların bir çoğu bildiğimiz gibi ortak. O nedenle Ürdün’le düzenli istişarelere önem veriyoruz. Aldığımız bir kararla bakanlıklar arası düzenli istişareleri başlatıyoruz." diyen Bakan Fidan sözlerine şöyle devam etti;

"Ayrıca iş heyetlerimiz arasında düzenli çalışmaları ön görüyoruz. Ticaret hacmi 1 milyar doları aştı. 

İSVEÇ'TEKİ PROVOKASYONA TEPKİ

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırıyı ve uyarılarımıza rağmen bu saldırıya göz yumulmasını bir kez daha kuvvetle kınıyoruz.

İSRAİL SALDIRILARIBİR AN EVVEL DURDURMALI

Masum Filistinli kardeşlerimize saldırılar bir an evvel durmalıdır. İsrail'in saldırısını en güçlü şekilde kınadık. Türkiye ve Ürdün olarak bölgede sükûnetin sağlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. "

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"MISIR İLE KARŞILIKLI OLARAK BÜYÜKELÇİLERİMİZİATIYORUZ"

"Biliyorsunuz Türkiye ve Mısır bölgelerinde güçlü iki kardeş ülke. Bu iki önemli ülkenin birbirlerinden ayrı kalma lüksleri yoktur.

Cumhurbaşkanlarının iradeleri ile birkaç yıl önce bir süreç başlatıldı. Doha'da iki Cumhurbaşkanı bir araya geldiğinde alınan kararlar kapasımda süreç ilerledi.

Mısır ve Türkiye olarak karşılıklı büyükelçilerimizi atıyoruz. Artık önemli bir aşamayı geride bırakmış olduk. İlişkilerimiz büyük bir hızla ilerlemeye devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımız’ın ve devletimizin iradesi bu yönde."

"İSVEÇ'İN YÜK MÜ FAYDA MI GETİRECEĞİ ARTIK DAHA ÇOK TARTIŞMAYA AÇIK"

Türkiye olarak İsveç'teki eylemi en güçlü şekilde kınadık. İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplandı, orada ciddi kararlar alındı. Bu tepkilerin daha nitelikli ve organize olması için çalışmaya devam edeceğiz. Nitelikli tepkiler olmazsa bu ne ilk ne de son olacak. Bu tür eylemlerin polis korumasında yapılması çok daha düşündürücü.

NATO'ya üye olmak istediği günlerde İsveç'in NATO'ya daha fazla güç değil sorun getirir gibi görünmesi bizi düşündürüyor. Stratejik ve güvenlik değerlendirmesi açısından İsveç'in üyeliğinin bir yük mü bir fayda mı getireceği artık daha fazla tartışmaya açıktır.

Türkiye olarak zaman baskısının bir metot olarak kullanılmasını doğru bulmuyoruz, prensiplerimizle hareket ediyoruz. İsveç'in tıpkı Finlandiya gibi yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz.

Terör örgütlerinin Stockholm'de eylemlerini yapabildiği, para toplayabildiği bir ortamda şu an çok olumlu bir tablo çizmemiz mümkün değil ancak biz prensiplerimizle hareket ediyoruz, İsveç yükümlülüklerini yerine getirirse başka alternatifler düşünülebilir.

Sayın Cumhurbaşkanımı konuları yakından takip ediyor. Ayın 6'sında yapacağımız toplantı sonrası bunları yeniden gözden geçireceğiz

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#Hakan Fidan#Dışişleri#Ürdün

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