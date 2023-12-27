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Bakan Fidan ve Blinken arasında kritik görüşme

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#Abd#Blinken
Bakan Fidan ve Blinken arasında kritik görüşme
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2023 16:54

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, karşı tarafın talebi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü.

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Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşme, ABD'nin talebi üzerine gerçekleşti.

Görüşmede Bakan Fidan, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda dün alınan karara atıfta bulunarak, İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili sürecin TBMM'nin uhdesinde devam ettiğini belirtti.

Fidan, F-16 satışıyla ilgili olarak, ABD yönetimi ve ABD Kongresi'nin müttefiklik ruhuna uygun biçimde hareket etmesi ve verilen taahhütlerin yerine getirilmesinin beklendiğini söyledi.

Görüşmede ayrıca, Gazze'deki son gelişmeler ele alındı. Fidan, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve kalıcı barış müzakerelerinin başlaması gerektiğini hatırlattı. Öte yandan görüşmede, Kıbrıs konusu da gündeme geldi. 

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#Hakan Fidan#Abd#Blinken

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