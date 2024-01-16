Bakan Fidan uyardı: Savaş sarmalı daha büyük bir girdaba dönüşüyor

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan basın toplantısında yaptığı açıklamada İsrail-Hamas savaşına değindi ve "Her iki ülkeye de Filistinlilere ve İsraillilere eşit oranda egemenlik olmadan bu durumun çözülme şansı olmadığını, kalıcı barışın sağlanamayacağını biz ilgili toplumlarda defaatle ifade ettik. Bu krizin iki devletle çözümlenmesi fikri esas olduğu herkes tarafından kabul edilmiş durumda. Problem artık bu görüşün doğruluğu değil hayata nasıl geçirileceği." ifadelerini kullandı.



Bakan Fidan sözlerine şöyle devam etti;



"Gazze'deki katliam uluslararası toplum önünde yaşanıyor. Bu katliam devam ederken bölgesel yaygınlaşma riskini de biz dile getirdik. Kızıldeniz, Irak ve Suriye’de olanlar bu türden saldırıların karşılıklı pozisyon almaları, Gazze'de başlayan savaş sarmalının giderek daha da büyük bir girdaba dönüşeceğinin ön habercisi olduğunu söylemek yanıltıcı olmasa gerek.



Dolayısıyla biz hem barış konusundaki çalışmalara devam edeceğiz, hem de İsrail'in yaptığı katliamlardan uluslararası toplumda gerekli karşılığı bulması için her türlü çabayı göstereceğiz.



Tüm uluslararası toplumu bir kez daha kalıcı ateşkes çalışmalarına destek olmaya davet ediyorum. "



HIRVAT BAKAN'DAN AB MESAJI



Hırvatistan Dışişleri Bakanı Grlic Radman ise basın toplantısında "Bizim için Türkiye (AB'ye) aday ülkedir ve AB'nin anahtar partneri olarak kalacaktır" ifadelerini kullandı.

