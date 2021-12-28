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Bakan Çavuşoğlu 2021’i değerlendirdi

#Mevlüt Çavuşoğlu#NATO#Ermenistan
Bakan Çavuşoğlu 2021’i değerlendirdi

Diplomasi muhabirleriyle bir araya gelerek yıl sonu değerlendirme toplantısı yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, normalleşme girişimi kapsamında Ermenistan ile atanan özel temsilcilerin ilk toplantısını Moskova’da yapacaklarını, Erivan’ın tercihinin bu yönde olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, Rusya ile NATO arasında Ukrayna yüzünden yaşanan gerginliğin düşürülmesine de katkı sağlayabileceklerini söyledi.

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CHARTER UÇUŞLAR YAKINDA BAŞLAR

Çavuşoğlu, “Edindiğimiz izlenime göre ilk toplantı, Ermenistan’ın böyle bir arzusu var, Moskova’da gerçekleşecek. İlk toplantının dışında biz temasların doğrudan olmasını arzu ediyoruz. Niye? Karşılıklı özel temsilci atadık, doğrudan görüşsünler diye” dedi. İki ülke arasında karşılıklı ziyaretler dahil doğrudan temasa geçilmesi ve ilişkilerin normalleşmesi konusunda atılacak adımlarla ilgili yol haritası belirlenmesinin gerektiğini belirten Çavuşoğlu, Ankara-Erivan arasında charter uçuşlarının da yakında başlayacağını belirtti. Bakan Çavuşoğlu özetle şöyle dedi:

O PROTOKOLLERİN ANLAMI KALMADI

“Bu süreçte Azerbaycan ile istişare ve eşgüdüm önem arz ediyor. Üçlü şekilde adımları da atabiliriz. (Türkiye ve Ermenistan arasında 2009’da ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik protokoller) Anlamı kalmadı. Dolayısıyla burada özel temsilcilerin ilk buluşması konusunda bir yol haritası konusunda fikir alışverişinde bulunacaklardır.”

NATO-RUSYA ARASINDA TÜRKİYE KATKIYA HAZIR

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“Biz Türkiye olarak her zaman daha fazla diyalogdan yanayız. Önümüzdeki günlerde yapılacak NATO-Rusya toplantısını önemsiyoruz. Türkiye elbette bu sürece pozitif katkı sağlamaya devam ediyor ve bundan sonra da edecektir. Eğer Rusya’nın bu konuda Türkiye’den herhangi bir talebi olursa, yani NATO ile Rusya’nın arasındaki gerginliğin azaltılması konusunda spesifik bir talep ya da konu olursa, bu konuyu Türkiye olumlu bir şekilde değerlendirecektir. Biz yapıcı yaklaşımımızı devam ettireceğiz. (Rusya’nın NATO’ya garantiler talep eden önerisi) Rusya, tekliflerde bulundu. Belki NATO da Rusya’dan aynı garantileri isteyecek. Burada önemli olan nedir, maksimalist yaklaşımlardan uzak durmak. Her iki tarafın da yapıcı olması lazım.”

OLUMLU ADIM ATILIRSA KONGRE DE ILIMLI OLABİLİR

“CAATSA (ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) yaptırımlarına girdiği için, F-35’lerin alımı konusunda sıkıntı var ama (ABD Başkanı) Biden, Roma’daki görüşmede Cumhurbaşkanımıza bu sorunların ortadan kalkmasını istediğini söylemişti. F-35 konusunda Kongre’deki durum, Kongre’nin de ikna edilmesi gerekiyor. Bazı konularda olumlu adımlar atarsak, Kongre de ılımlı olur. F-35 alınmayacağına göre paranın geri ödenmesi gerekiyor ya da yerine başka bir şey alınması gerekiyor.”

TÜRKİYE’NİN VALİSİ GİBİ DAVRANMASINA İZİN VERMEYİZ

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“(ABD’nin Türkiye’ye büyükelçi olarak atadığı eski Senatör Jeff Flake) Biz ülkemize gelen her büyükelçiyi gayet iyi şekilde karşılıyoruz. İş birliği ve barış için çaba sarf ederseler, birlikte çalışırız. Gelip de Türkiye’nin valisi gibi davranmalarına müsaade etmeyiz. 10 büyükelçinin yaptığı hata gibi, kim olursa olsun müsaade etmeyeceğimizi göstermiş olduk.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HAFTER’İN ŞARTINI REDDETTİ

“(Libya’nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife) Hafter, Sayın Cumhurbaşkanımızla (Tayyip Erdoğan) görüşme koşuluyla gelmek istedi; ancak Cumhurbaşkanımız ‘Hafter benim muhatabım değil, yetkili bir kişi değil’ dedi. Gelseydi, görüşmeye hazırdık. Aslında biz tarihi olarak doğu tarafı ile daha yakınız. Şimdi seçim ertelendi, bu süreçte kendi kararlarını verecekler, biz onlara müdahale edemeyiz. Seçimlerin şeffaf olması gerekiyor, sonuçlarını da herkesin kabul etmesi gerekiyor.”

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TÜRKİYE TANSİYONU DÜŞÜRMEK İSTİYOR

Türkiye bir süre önce Rusya-Ukrayna ekseninde tansiyonun düşmesi için arabulucu olabileceği mesajı vermişti.

Rusya ise NATO’ya bir güvenlik anlaşması taslağı sunarak, NATO’dan Ukrayna ile diğer eski SSCB ülkelerinin üyelik taleplerini reddetmesini, Orta ve Doğu Avrupa’daki askeri varlıklarını geri çekmesini istemişti. Batılı ülkeler bu taleplerin bir kısmını reddetmişti.

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, üç gün önce Türkiye’nin arabuluculuğunun sorulması üzerine Türkiye’nin NATO müttefiki olduğuna işaret ederek Ukrayna konusunu ABD ile görüşebileceğini söylemişti.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise dün gerilimin azaltılmasına katkı sağlamaya hazır olduklarına, ancak Rusya’nın olduğu gibi NATO’nun da Rusya’dan birtakım güvenceler beklediğine işaret etti. (Nerdun HACIOĞLU)

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#Mevlüt Çavuşoğlu#NATO#Ermenistan

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