Azerbaycan'da şehit asker sayısı 79’a yükseldi

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, sınırda Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nden 2 askerin daha Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin yol açtığı provokasyonları engellerken şehit olduğu bildirildi. Son açıklanan rakamla birlikte Ermenistan'ın provokasyonları sonucu şehit olan Azerbaycan askerlerinin sayısının 79’a yükseldiği kaydedildi.

AZERBAYCAN ERMENİSTAN SINIRINDA ÇATIŞMA



Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, 12 Eylül'den itibaren Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan illeri yönlerinde büyük çaplı provokasyonlarda bulunmuştu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, büyük çaplı bir provokasyonu önlerken 77 Azerbaycan askerinin şehit olduğunu duyurmuştu.



YARALI ASKER SAYISI: 282



Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonları sonucu çıkan çatışmalarda yaralanan asker sayısını da açıkladı. Açıklamada, 282 Azerbaycan askerinin, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 12-14 Eylül tarihlerinde yol açtığı provokasyonları engellerken yaralandığı bildirildi. Yaralı 282 askerden 43'ünün ilk müdahalenin ardından orduya geri döndüğü belirtilen açıklamada, 21 askerin durumunun ise kritik olduğu kaydedildi. Yaralı askerlerin, profesyonel sağlık personelleri tarafından tedavi edildiği aktarıldı.