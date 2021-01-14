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Dünya
hurriyet.com.tr / Dış haberler
Haber Giriş: 14.01.2021 - 07:51 | Son Güncelleme:

Azerbaycan ve Türkiye arasında kurulacak kara bağlantısını gösteren harita yayınlandı

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Azerbaycan ve Türkiye arasında kurulacak kara bağlantısını gösteren harita yayınlandı
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Rusya'nın Kommersant gazetesi, Azerbaycan ve Ermenistan arasında inşa edilecek yollar ve demiryolu projelerini gösteren haritayı okuyucularıyla paylaştı.

Rusya'nın Kommersant gazetesi, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında Moskova'da mutabık kalınan demiryolu dahil olmak üzere ulaşım yollarının haritasını yayınladı.

Harita, Azerbaycan ve Türkiye arasında kurulacak bağlantıyı açıkça gösteriyor. Yeni projede ayrıca, Ermenistan ve Rusya bağlantısı da var. Böylece, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla kapanan demiryolları neredeyse 30 yıl sonra yeniden canlandırılacak.

Haritaya göre siyah çizgi demiryolu hatlarını, mavi çizgi planlanan hatları, yeşil çizgi Rusya-Ermenistan-İran bağlantısını, turuncu ise, Azerbaycan-Türkiye bağlantısını gösteriyor.

Böylece, Sovyetler Birliği'nin (SSCB) dağılmasıyla kapanan demiryolları neredeyse 30 yıl sonra yeniden canlandırılacak.

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