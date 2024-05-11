Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşmeler sona erdi

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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın Kazakistan'ın Almatı şehrinde bulunan ve 1991’de Almatı Deklarasyonu’nun imzalandığı Dostluk Evi’nde barış anlaşması hazırlanması amacıyla gerçekleştirdiği görüşmeler sona erdi.



Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "10-11 Mayıs 2024 tarihlerinde Kazakistan'ın Almatı kentinde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan arasında görüşmeler gerçekleştirildi. Bakanlar, sınır belirleme konusunda kaydedilen ilerlemeyi ve bu konuda varılan anlaşmaları memnuniyetle karşıladı.



Bakanlar, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Barışın Tesisi ve Devletlerarası İlişkilere İlişkin ikili Anlaşma taslağının hükümleri üzerinde görüşmelere devam etti. Taraflar, görüş ayrılıklarının mevcut olduğu konular üzerinde müzakerelere devam etme konusunda mutabık kaldı" ifadeleri kullanıldı.



Ziyaret kapsamında Bayramov ve Mirzoyan'ın Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile ayrı ayrı ve üçlü görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.



Bayramov'un Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşması hazırlanmasına ilişkin müzakerelere ev sahipliği yaptığı için Kazakistan tarafına teşekkür ettiği kaydedildi.