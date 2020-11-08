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BAKÜ (AA)
Haber Giriş: 08.11.2020 - 16:24 | Son Güncelleme:

Azerbaycan'da kritik zirve! Aliyev, Bakan Çavuşoğlu ve Akar'ı kabul etti

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Azerbaycan'da kritik zirve! Aliyev, Bakan Çavuşoğlu ve Akar'ı kabul etti
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Azerbaycan'ın 28 yıl sonra işgalden kurtardığı Şuşa kentinden gelen zafer haberinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul etti.

Temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen Çavuşoğlu ve Akar, Aliyev'le görüştü.

Kabulde, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev de hazır bulundu.

Azerbaycanda kritik zirve Aliyev, Bakan Çavuşoğlu ve Akarı kabul etti


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