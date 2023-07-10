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Ayvalık tostu CNN’de

Güncelleme Tarihi:

#Ayvalık Tostu#EGE#CNN
Ayvalık tostu CNN’de
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 07:00

Türkiye, en çok turist ağırladığı yaz sezonlarından birini geçirirken CNN, Ege kıyılarını kaleme aldı. Tanıtımda, Ayvalık ve Cunda Adası başta olmak üzere mimari, zeytinyağı ve Ayvalık tostu da var.

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CNN International, Bodrum ve Alaçatı gibi oldukça turistik tatil destinasyonlarının yanında Ayvalık ve Cunda’nın kendine has tarihi dokusu ve kültürüyle bölgenin geçmişine dair notlar paylaştı. Osmanlı Devleti’nin son döneminde bölgedeki kozmopolit yapıya dikkatin çekildiği makalede, mutfağımıza geniş bir yer ayrıldı.

ESKİ MİMARİ KORUNUYOR

Ayvalık tostunun yanı sıra özellikle ot yemekleri ve zeytinyağına ayrı bir başlık açılırken ilçenin yüz yıl önceki mimari yapıyı koruduğu da vurgulandı. Ayvalık ve Cunda’ya gelecek turistler için çeşitli önerilerin sunulduğu yazıda, iki merkezdeki eski evlerinin atölye sahipleri ve sanatkarlar için cazip bir alan sunduğu aktarıldı. Turistlerin bu yüzden ahşap, seramik ve tekstil gibi el yapımı ürünleri yoğun bir ilgi gösterdiği ifade edilirken zeytinyağından elde edilen ürünlerin en çok satılanlar arasında ilk sıralarda yer aldığı kaydedildi.

Ayvalık tostu CNN’de


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TURKAEGEAN TARTIŞMA YARATMIŞTI

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nin (EUIPO), Türkiye’nin yurt dışına yönelik turizm tanıtımlarında “Turkaegean” (Türk Egesi) markasını kullanmasına yeşil ışık yakması geçen yıl Yunanistan’da büyük tepkiye neden olmuştu. Dönemin Yunan Kalkınma ve Yatırım Bakanı Adonis Georgiadis Türkiye’nin bu hamlesinden geç haberdar olduklarını ve yanıt vermekte geciktiklerini söyleyerek özür dilemişti.

 

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#Ayvalık Tostu#EGE#CNN

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