Aynı günde 2 köpek balığı saldırısı! 3 kişi yaralandı...

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ABD’nin Florida eyaletinde Cuma günü South Walton bölgesinde bir plajda iki ayrı köpek balığı saldırısı yaşandı. Yetkililer saldırı ile ilgili olarak, “South Walton İtfaiye Bölgesi ve Walton County Şerif Ofisi, Florida Cuma öğleden sonra köpek balığı ile ilgili iki olaya müdahale etti. İki kişi ağır yaralanırken, bir kişi de hafif yaralanmıştır.

İlk olay, saat 13:20 sularında 911'i arayan birden fazla kişinin yaklaşık 45 yaşındaki bir kadının kumsalın yanından yüzerken bir köpek balığı tarafından ısırıldığını bildirmesiyle ortaya çıkmıştır. Yetkililer olay yerine vardıklarında kadının kalçasında ve sol kolunun alt kısmında ciddi yaralanmalar olduğunu tespit etmişlerdir. İkinci olay, ilk olayın dört mil doğusunda, saat 14:55 sularında meydana gelmiştir. Olayda 15 yaşlarında iki kız yaralanmıştır” ifadelerini kullandı. Polis yaptığı son açıklamada, birimlerin devriye olarak gezdiğini, plajların açıldığını fakat hala tehlikeli olabileceğini belirtti.