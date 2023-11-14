Avrupa’nın en büyüğü uyandı

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Sicilya Adası’nda yüksekliği yaklaşık 3 bin 300 metre olan Etna yanardağı, önceki gün akşamüstü kül ve lav püskürtmeye başladı. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, Etna’nın püskürttüğü küllerin yaklaşık 4 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığı ifade edilirken, hava ulaşımı için o bölgeyi kullanan uçaklara kırmızı kodlu bir uyarı mesajı verildiği aktarıldı. UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alan Etna, Avrupa kıtasının en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyor.