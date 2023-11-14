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Avrupa’nın en büyüğü uyandı

Güncelleme Tarihi:

#Etna Yanardağı#Sicilya#İzlanda
Avrupa’nın en büyüğü uyandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2023 07:00

TÜM dünya İzlanda’daki volkanik hareketlenmeye odaklanmışken İtalya’nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, yeniden faaliyete geçti.

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Sicilya Adası’nda yüksekliği yaklaşık 3 bin 300 metre olan Etna yanardağı, önceki gün akşamüstü kül ve lav püskürtmeye başladı. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, Etna’nın püskürttüğü küllerin yaklaşık 4 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığı ifade edilirken, hava ulaşımı için o bölgeyi kullanan uçaklara kırmızı kodlu bir uyarı mesajı verildiği aktarıldı. UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alan Etna, Avrupa kıtasının en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyor.

 

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#Etna Yanardağı#Sicilya#İzlanda

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