Avrupa bu itiraf ile çalkalanıyor... Polonya Başbakanı Tusk'tan savaş uyarısı: Hazır değiliz!

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Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Ukrayna'nın NATO üyesi komşusu Polonya'dan itiraf gibi bir açıklama geldi.

Alman Die Welt gazetesine konuşan Tusk, durumun ciddiyetinin altını çizerek, artan tehditler karşısında dikkatli olunması ve kolektif eyleme geçilmesi gerektiğini vurguladı.

'Avrupa'daki savaş gerçek bir tehdit ve AB hazır değil' diyen Tusk açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Tusk 'Bunun özellikle genç nesil için kulağa korkutucu geldiğini biliyorum, ancak yeni bir dönemin başladığı gerçeğine alışmamız gerekiyor: savaş öncesi dönem.'

Mevcut krizin benzeri görülmemiş doğasına dikkat çeken Tusk '2. Dünya Savaşı sonrasıyla paralellikler kurdu ve jeopolitik manzaranın 1945'ten bu yana bu kadar istikrarsız olmadığına dikkat çekti.

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Tusk 'Şu anda en endişe verici şey, kelimenin tam anlamıyla her senaryonun mümkün olmasıdır' dedi.

Önümüzdeki iki yılın her şeyi belirleyeceğinin altını çizen Tusk 'Asıl görevimiz Ukrayna'yı Rus işgalinden korumak ve Ukrayna'yı bağımsız ve bütünlüklü bir devlet olarak sürdürmek olmalıdır' dedi.

Tusk sözlerine şöyle devam etti;

'ABD ile güçlü bir ittifaka ihtiyacımız var ve aynı zamanda savunma konusunda bağımsız ve kendi kendine yeterli olmalıyız. Bizim görevimiz ABD başkanı kim olursa olsun transatlantik bağları geliştirmektir.'

Tusk'ın açıklamaları Rusya Devlet Başkanı Putin'in F-16'lara ev sahipliği yapan bölgelerin meşru hedef olarak değerlendireceğini açıklayarak NATO ülkelerine gözdağı vermesinden bir gün sonra geldi.

Putin 'Elbette üçüncü ülkelerin hava alanlarından kullanılacaklarsa, nerede bulunurlarsa bulunsunlar bizim için meşru hedefler haline gelirler' sözleri ile komşu ülkeleri açık açık tehdit etmişti.

Rus açıklamasında 'Bu çatışma alanında hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Bugün çoklu fırlatma sistemleri dahil tankları, zırhlı araçları ve diğer askeri teçhizatları yok ettiğimiz gibi (F-16) uçakları da yok edeceğiz' ifadelerine yer vermişti.