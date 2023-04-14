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Atina’yı en çok Libya anlaşması üzmüş

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#Nikos Dendias#Atina#Libya
Atina’yı en çok Libya anlaşması üzmüş
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 07:00

Yunan Devlet Televizyonu ERT’ye mülakat veren Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye ile ilişkilere dair değerlendirmede bulundu.

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Türk-Yunan ilişkileri için en önemli gelişmenin, 2019 Kasım’ında Türkiye ile Libya arasında imzalanan, deniz yetki sınırlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat protokolu olduğunu söyleyen Dendias, “İyi niyetli bir muhatap, haklarınızı gasp eden bir anlaşmaya imza atmaz. Bu masanın altından tekme atmaktır” ifadelerini kullandı. Mısır ile deniz yetki sınırlarını kısmen belirleyen bir anlaşma imzaladıklarını hatırlatan Dendias, Mısır’ın devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin görevdeyken, Türkiye ile birlikte, Yunanistan’ı Akdeniz’de tecrit eden bir anlaşma imzalamaya çok yakın olduğunu iddia etti. Yunan Bakan, ilişkilerin bugünkü durumu içinse “Depremlerinden sonra başlayan (olumlu) sürecin, bitiş tarihi olmaması ümit ederim” diye konuştu. İki ülkedeki seçimlerden sonra ciddi bir şekilde görüşülebileceğini de ekledi.

 

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#Nikos Dendias#Atina#Libya

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