Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Atina’dan Libya’ya karşı yeni adım

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan#Libya#Nikos Dendias
Atina’dan Libya’ya karşı yeni adım
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 07:00

Yunanistan, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın geçen hafta Trablus havaalanında yol açtığı diplomatik krizden sonra, Libya ile ilişkilerini daha da tırmandırabilecek bir adım attı.

Haberin Devamı

Yunanistan, geçen cumartesi günü yayınladığı “916/22” sayılı yeni bir NAVTEX (denizcilere duyuru) ile Amerikan Exxon Mobil şirketinin Girit adasının güneybatısındaki sismik araştırmalar sahasını, Libya’ya doğru genişletti. Daha önce 7 Kasım’da yayınladığı ilk NAVTEX’te Amerikan Mobil Exxon’un araştırma sahalarını Libya’nın tepkisine yol açmayacak şekilde belirleyen Yunanistan, attığı bu yeni adımdan sonra, şimdi Trablus’tan gelebilecek tepkiyi bekliyor.

Yayınlanan yeni NAVTEX ile ilgili araştırma sahaları, Yunanistan’ın Girit açıklarındaki Gavdos gibi küçük adaların kıta sahanlığı bulunduğu şeklindeki Yunan iddiasına dayanılarak belirlendi. Girit’in güneyindeki küçük adaların kıta sahanlığı bulunduğu iddiasına Libya hükümeti, 2019 yılında tepki göstermişti. İki ülke arasında anlaşma bulunmadığı durumlarda, uluslararası uygulamalar ‘orta çizgi’nin esas alınmasını öngörüyor. 

Haberin Devamı

DENDİAS YİNE TÜRKİYE’YE SATAŞTI

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’nin, dış politikalarına da asılsız suçlamalar yöneltti. Dendias, Türkiye’nin Irak ve Suriye politikalarını suçladı. Yunan Bakan, “Yunanistan’ın dünya jeopolitik borsasındaki ‘hisselerinin’ değeri arttı” ifadesini kullandı. Ukrayna savaşı ile ilgili Dendias, “Türkiye, Batılı müttefiklerini, Ukrayna yüzünden stratejik öneminin arttığına ikna etmek istiyor. Ancak Rusya’ya karşı yaptırım uygulamıyor” dedi.

Libya’daki duruma dair ise, “Türkiye’nin bizim görüşlerimize yakın olan doğu Libya’daki yetkililere yaklaştığı andan itibaren, Bingazi’ye gidip, varlığımızı hissettirmemiz bizim için tek yoldu” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunanistan#Libya#Nikos Dendias

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım?

#Hijyen
Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

#Mehran Karimi Nasseri
1966da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupasının gizemli hikayesi...

1966'da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupası'nın gizemli hikayesi...

#Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım?

#Hijyen
Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

#Mehran Karimi Nasseri
1966da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupasının gizemli hikayesi...

1966'da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupası'nın gizemli hikayesi...

#Dünya Kupası