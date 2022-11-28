Atina’dan Libya’ya karşı yeni adım

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Yunanistan, geçen cumartesi günü yayınladığı “916/22” sayılı yeni bir NAVTEX (denizcilere duyuru) ile Amerikan Exxon Mobil şirketinin Girit adasının güneybatısındaki sismik araştırmalar sahasını, Libya’ya doğru genişletti. Daha önce 7 Kasım’da yayınladığı ilk NAVTEX’te Amerikan Mobil Exxon’un araştırma sahalarını Libya’nın tepkisine yol açmayacak şekilde belirleyen Yunanistan, attığı bu yeni adımdan sonra, şimdi Trablus’tan gelebilecek tepkiyi bekliyor.

Yayınlanan yeni NAVTEX ile ilgili araştırma sahaları, Yunanistan’ın Girit açıklarındaki Gavdos gibi küçük adaların kıta sahanlığı bulunduğu şeklindeki Yunan iddiasına dayanılarak belirlendi. Girit’in güneyindeki küçük adaların kıta sahanlığı bulunduğu iddiasına Libya hükümeti, 2019 yılında tepki göstermişti. İki ülke arasında anlaşma bulunmadığı durumlarda, uluslararası uygulamalar ‘orta çizgi’nin esas alınmasını öngörüyor.

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DENDİAS YİNE TÜRKİYE’YE SATAŞTI

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’nin, dış politikalarına da asılsız suçlamalar yöneltti. Dendias, Türkiye’nin Irak ve Suriye politikalarını suçladı. Yunan Bakan, “Yunanistan’ın dünya jeopolitik borsasındaki ‘hisselerinin’ değeri arttı” ifadesini kullandı. Ukrayna savaşı ile ilgili Dendias, “Türkiye, Batılı müttefiklerini, Ukrayna yüzünden stratejik öneminin arttığına ikna etmek istiyor. Ancak Rusya’ya karşı yaptırım uygulamıyor” dedi.

Libya’daki duruma dair ise, “Türkiye’nin bizim görüşlerimize yakın olan doğu Libya’daki yetkililere yaklaştığı andan itibaren, Bingazi’ye gidip, varlığımızı hissettirmemiz bizim için tek yoldu” dedi.