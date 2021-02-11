Atina, ‘Arap ekseni’ faaliyetine hız verdi

Bu çerçevede, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bugün Atina’da “Dostluk Forumu” adı verilen bir toplantıya başkanlık edecek. Toplantıya, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn dışişleri bakanları, Suudi Arabistan Devlet Bakanı ve Kıbrıs Rum yönetimi Dişişleri Bakanı Nikos Hristodulidis katılacak. Yunan dışişleri kaynakları forumda bölgedeki gelişmelerin değerlendirileceği ve enerji ile ekonomi alanlarında işbirliği yollarının araştırılacağını aktardı.

ÜÇLÜ ZİRVELER

Atina ve Rum yönetimlerinin hedefi, son yıllarda İsrail ve Mısır ile ayrı ayrı gerçekleştirilen “üçlü zirve”ler kapsamının genişletilmesi. Yunanistan, geçen eylül ayında, Doğu Akdeniz’deki “Oruç Reis krizi” esnasında BAE ile 10 günlük ortak askeri tatbikat düzenlemiş, kasım ayında ise iki ülke arasında savunma işbirliği anlaşması imzalanmıştı. Türkiye’nin yok hükmünde saydığı deniz yetki sınırlarının belirlenmesi anlaşmasını Mısır ile imzalayan Yunanistan, Suudi Arabistan’a da ABD yapımı bir Patriot hava savunma sistemi bataryası gönderme sözü verdi.